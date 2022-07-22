نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما صحة وجود قرار وشيك للتراجع عن نظام المسارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بعض المصادر تتحدث عن القرار الوشيك لإلغاء المواد المضافة للمرحلة الثانوية بنظام المسارات، فالوزارة هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، ووحدها يمكنها التقرير وإصدار المعلومات الصحيحة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم ما صحة وجود قرار وشيك للتراجع عن نظام المسارات في السعودية.

ما صحة وجود قرار وشيك للتراجع عن نظام المسارات

هناك بعض المصادر التي أوضحت بأن النظام الشورى بالمملكة قام برفع توصيات لإلغاء نظام المسارات والذي سيتم تطبيقه على المرحلة الثانوية، ولقد بينت المصادر بأنه سيتم التصويت على ذلك بالوزارة وهي تسعى لتطبيق الأنظمة الأفضل بالتدريس بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وحسب ما جاء بجريدة الرياض فإن مجلس الشورى قد رفع هذا المقترح للتخفيف على الطلاب وجعل الأمور أفضل، وبعد أن يتم التصويت ستعلن وزارة التعليم بالطبع قرارها حول هذا الأمر، فهي دائماً لا تفرض شيئاً إلا بعد الدراسة والتدقيق، وإن لم يكن له فائدة أكثر ونفعاً على الطلاب فإنها لا تفرض عليهم شيء.

نظام المسارات بالمرحلة الثانوية بالسعودية

إن نظام المطارات بالمرحلة الثانوية داخل المملكة السعودية يكون 9 فصول تدرس بثلاث سنوات، ووزارة التعليم أصدرت المسارات حتى تحقق تنمية التعليم وتطويره بشكل يكون متوافق مع رؤية المملكة 2030، والطلاب يتعلموا بالسنة الأولى المجالات العلمية والإنسانية ويتخصص بالسنتين التاليتين بشكل يتوافق مع الرغبات الخاصة بهم، حتى يستطيعوا أن يستكملوا التخصص الجامعي بالشكل المتوافق مع شهادة الثانوية العامة.

التخصصات بنظام المسارات

إن نظام المسارات به أربع أنواع تخصصية يستطيع الطالب أن يلتحق بأي منهم حسب الميول والقدرات الخاصة به، وإليكم هذه التخصصات وهي كالآتي:

أولاً تخصص الصحة والحياة.

إدارة الأعمال.

علوم الهندسة والحاسب.

التخصص الشرعي.

أهداف نظام المسارات

إن نظام المسارات الجديد بالمملكة السعودية يهدف لتعليم ثانوي ممتاز، ويحقق لهم أهداف كثيرة، وإليكم هذه الأهداف وهي كالآتي: