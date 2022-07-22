نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة الأفريقية الأولى.. موعد مباراة المغرب والسودان كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والسودان ، في إطار مباريات اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة ، والتي تستضيفها مدينتي أبها وخميس مشيط في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية ، ولحساب المجموعة السادسة يحتضن مساء الجمعة 22 يوليو 2022 ، ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط، المواجهة الأفريقية الأولى، والتي ستجمع منتخبا السودان والمغرب ، وهو صدام قوي بين أحد أكثر الفرق مشاركة في المونديال العربي وآخر ضمن الأكثر تتويجًا باللقب.

في السطور التالية، سنتعرض كل التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة المغرب والسودان والقنوات الناقلة ، فضلًا عن تاريخ مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس العرب للشباب 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب والسودان .

مباراة المغرب والسودان

مواجهة أفريقية خالصة إذن، هي الأولى على مستوى القارة السمراء، والثانية على الصعيد القاري في كأس العرب 2022.

حيثما كانت المواجهة القارية الأولى ممثلة في مباراة الإمارات والأردن “الآسيويين”.

وذلك ضمن المجموعة الثانية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الشقيقين.

وتكتسب مقابلة السودان والمغرب ، أهمية كبيرة للجماهير العربية والأفريقية.

إذ أنها ليست الأولى بين الجانبين، لا على مستوى المونديال العربي ولا داخل القارة السمراء “سنستعرض ذلك تفصيلًا لاحقًا”.

وعلى ذكر البطولة العربية للشباب ، وقبل الخوض في تفاصيل تاريخ مشاركات الفريقين بها.

نلقي نظرة سريعة، على مشاركة المنتخبين العريقين، في كأس العرب 2021 على مستوى الكبار.

والتي احتضنتها قطر في نوفمبر من الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب تونس.

حيثما خاض أسود الأطلسي مشاركة مميزة، توقفت عند دور ربع النهائي.

إثر الخسارة من البطل “الجزائر” بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح، بعد تعادل إيجابي مثير.

أما صقور الجديان، فقد خيبوا الآمال بحضور هزيل، ودعوا خلالها المنافسات من دور المجموعات.

وذلك بعد خسارة في المباريات الثلاث أمام الجزائر ومصر وحتى لبنان، ليتذيلوا معها ترتيب المجموعة الرابعة.

بالعودة إلى كأس العرب للشباب 2022 ، فنستعرض بداية المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب قبل الموسم السادس :

وتلك هي المجموعات الست في مونديال شباب العرب :

وهذا جدول مباريات البطولة العربية من الافتتاح وحتى النهائي بإذن الله:

نذكر بأنه، وضمن لقاءات اليوم الثالث من البطولة، والأخير في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ستقام مواجهة القوية ضمن المجموعة الخامسة، حيث مباراة تونس والبحرين .

وهي ستسبق لقاء الصقور وأسود الأطلسي.

المنتخب المغربي

نستهل تغطيتنا مع منتخب المغرب تحت 20 سنة لكرة القدم .

والذي يدشن حضوره الخامس، إذ لم يغب عن المسابقة منذ انطلاقها في موسم 2011.

وهو يطمح إلى تسجيل رقم قياسي غير مسبوق على مستوى البطولة.

بالتتويج باللقب الثاني في تاريخه بكأس العرب .