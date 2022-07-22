هل سيتم الغاء نظام الثلاث فصول في العام الدراسي الجديد 1444؟ وزارة التعليم تُوضح

وزارة التعليم قد اعتمدت على تطبيق نظام الثلاثة ترم بعد العودة للدراسة مباشرة، وهذا كان بالعام الدراسي 1443 الذي أتى بعد جائحة كورونا، فلقد كان التعليم يتم عن بعد إلى أن تم السيطرة على الأمور، وعاد الطلاب للدراسة مرة أخرى، وانشئ هذا الفصل الثالث في تعويض الطلاب عن الفقد التعليمي، ولكي يحصلوا على معلومات كافية اقتداء بدول العالم المتقدمة، وبعد أن أضيف هذا الترم الثالث والأخير أصبح العام الدراسي 185 يوم أي أطول من ذي قبل، وفي هذا المقال سنناقش هل سيتم الغاء نظام الثلاث فصول في العام الدراسي الجديد 1444 أم أن الأمر يستمر كما هو.

هل سيتم الغاء نظام الثلاث فصول

حتى وقتنا هذا ليس هناك أي تأكيد رسمي صدر من وزارة التعليم بقرار الإلغاء للترم الثالث والعودة لنظام الفصلين، فكل هذه الأمور عبارة عن شائعات وأبناء غير صحيحة، وليس لها أي اساس من الصحة، وإن تم إلغاء الترم الثالث فإن وزارة التعليم ستعلن عن هذا الامر في بيان رسمي، وترفعه على صفحتها بمواقع التواصل، فهذا الأمر مجرد أكذوبة والعام القادم قد نزل التقويم الخاص به، وهو يحتوي على ثلاث فصول دراسية، فلقد اعتمدت الوزارة هذا النظام بالعام الدراسي 1443، بعد عودة الطلاب للدراسة مرة أخرى عندما تم السيطرة على فيروس كورونا.

التقويم الدراسي 1444

جدول التقويم من الأشياء التي توضح لكم الخطة الدراسية وكافة المواعيد التي تتعلق بالعام الدراسي 1444، وإليكم أهم التفاصيل الواردة في التقويم الدراسي للعام القادم الذي تضمن العديد من الإجازات الرسمية والمطولة أيضًا وهي كالآتي: