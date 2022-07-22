نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل مسموح اصطحاب الأطفال إلى العمرة؟.. الحج والعمرة تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج بإعلان الشروط الخاصة بتأدية العمرة، وبما أن التسجيل للعمرة أصبح قريباً فإن المواطنين المتواجدين بالسعودية وغيرهم يتساءلون، هل أن العمرة ستكون مسموحة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس أعوام أم لا، ونظراً لزيادة هذه التساؤلات هل مسموح اصطحاب الأطفال إلى العمرة وهذا ما سنتطرق إليه خلال مقالنا هذا.

هل مسموح اصطحاب الأطفال إلى العمرة

وزارة العمرة قد أجابت على سؤال هل أن الأطفال أقل من خمس سنوات يسمح لهم بالعمرة، ولقد صرحت الوزارة بأنه بإمكان الأطفال أن يدخلوا للمسجد الحرام مع الوالدين أو أحدهم لتادية الصلاة، ولكن يجب التأكد من عدم وجود إصابة للطفل أو مخالطته لأي مصاب بفيروس كورونا، ولكن أقل عُمر لحجز العمرة هو خمسة سنوات.

شروط العمرة 1444

وزارة الحج قد حددت من خلال موقعها الرسمي الشروط اللازمة للعمرة بعام 1444، والشروط تكون مختلفة وفقاً لجهة القدوم الخاصة بالشخص المعتمر، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

شروط العمرة من داخل السعودية

أولاً تصريح تأدية العمرة لابد من الحصول عليه والصلاة بالروضة، وهذا للأشخاص الذين لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

الحج بشكل مسبق لتصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا مباشرة أو حتى كشخص مرافق.

عمر المعتمر لا يكون أقل من خمس سنوات ولا يكون مصاباً بفيروس كورونا أو مخالط لأحد الحالات المصابة.

شروط التقديم على العمرة من خارج السعودية

أولاً التصميم لبرنامج رحلة العمر عبر أحد المنصات المعتمدة من وزارة الحج.

الحجز لتأدية العمرة بعد أن تكون لديك تأشيرة عبر تطبيق اعتمرنا الذي يمكنك أن تحمله على هواتف الآيفون والأندرويد.

تكون بحجز تذكرة للذهاب والعودة.

تحصل على وثيقة تأمين.

تقوم بحجز سكن ووسيلة نقل بالإضافة للخدمات التي تقدم من أي شركة عمرة تكون معتمدة بالمملكة.

أركان تأدية العمرة

لن تستطيع أن تقوم بالتقديم على العمرة أو تؤديها، دون أن تكون ملماً بأركان العمرة، من الإحرام السعي والطواف والإحرام بالعمرة هو للأشخاص المتواجدين بالمملكة السعودية، والتي قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن معينة لمن يريد أن يحرم ويؤدي المناسك، أما بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج فإن الإحرام يكن داخل الطائرة بمحاذاة هذه الأماكن.