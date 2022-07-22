تمويل فوري ب5000 ريال بدون شرط تحويل الراتب بالتقسيط الميسر

تمويل فوري للسعودي يصل إلى 5000 ريال عبر منصة سلفة بالمملكة المصرح من بنك المركزي السعودي المخصص من أجل التمويلات الإستهلاكي المصغرة حيث يمتاز التمويل عن طريق منصة سلفة بأنه بدون شرط تحويل الراتب الشهري كذلك بفترة سداد مجدولة تبدأ من شهر حتى ستة أشهر فقط لا غير كما وفرت التمويل بشترط سهلة وميسرة لجميع العملاء السعوديين حيث لا تشترط جهة العمل ولكن تطلب توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع العام الحكومي لابد من توفير فترة لا تقل عن ثلاث أشهر على الأقل وعند القيام بالتقديم الإلكتروني يحصل العميل السعودي على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر لكافة العملاء السعوديين بموافقة من الشريعة الإسلامية بالمملكة عن طريق منصة سلفة الإلكتروني.

كافة شروط الحصول على تمويل فوري لدى منصة سلفة بالمملكة

يطلب التمويل الفوري من منصة سلفة الإلكتروني توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل شخصي نقدي يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك شهريًا ولكن للحصول على ذلك لابد من توفير كافة المتطلبات الأساسية لدى قرض منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل:

التمويل الشخصي لدى منصة سلفة يطلب توفير فترة على رأس العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أما القطاع الخاص لابد من توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر.

لابد من أثبات الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي 5000 ريال سعودي على الأقل بموافقة من منصة سلفة الإلكتروني داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

كذلك يجب أن يكون المتقدمين يبلغون من العمر 23 على الأقل حتى 60 عام فقط لا غير بموافقة فورية من منصة سلفة.

يجب إيضًا على جميع المتقدمين السعوديين توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي لكي يحصل العميل المتقدم على جميع الخصائص التمويلية المتاحة عن طريق منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية ومن أهمها توفير التمويل بموافقة فورية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

المميزات التمويلية المتاحة لدى قرض منصة سلفة بالمملكة

سوف نوضح للجميع اليوم جميع المميزات المتوفرة للأفراد عن طريق سلفة الإلكتروني ومن ضمنها الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بفترة سداد مرنة ومجدولة لمدة 6 أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة ولكن يعطى بشروط وضوابط معلنة عبر منصة سلفة لذلك لابد من توفيرها بالكامل من أجل الحصول على الخصائص المتاحة بالمنصة كما يلي: