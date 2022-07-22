نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين الجديد 2022 والقديم للمتقاعدين 1443 وفق شروط التقاعد الجديدة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن سلم الخاص برواتب بقى المعلمين المتقاعدين من أهم الموضوعات التي يقوم بالبحث عنها نشطاء كافيين بمواقع التواصل، فالمعلم يستحق مكافأة بعد أن يصل لسن التقاعد عند انتهاء الخدمة، وأيضاً يحصل على راتب بشكل شهري يساعده في تلبية الاحتياجات الخاصة به، ولذلك فإن مقالنا هذا سيوضح لكم سلم رواتب المعلمين المتقاعدين 1443 وأهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

سلم رواتب المعلمين الجديد 2022

لقد تم الإعلان عن السلم الخاص برواتب المعلمين حسب الرتبة ومدة الخدمة إلى غيرها من المعايير التي يتم من خلالها تحديد رواتب التقاعد للمعلمين وإليكم السلم وهو كالآتي:





تقاعد المعلمين بالمملكة

إن المعلم بالمملكة السعودية له دوراً كبيراً ويحظى باهتماماً ويسعى من قبل الدولة تقديراً على الدور الإيجابي ومهمته الكبيرة التي يقوم بها تجاه أبنائها التلاميذ، فهناك قواعد موضوعة لقبول طلب التقاعد المبكر أو التقاعد العادي، وفقاً للعمر وسنين الخدمة ويهتم بهذا الأمر جميع المعلمين الراغبين في التقاعد.

علماً بأن نظام الخدمة المدنية السعودية يحدد رواتب المعلمين وكذلك الإداريين بمؤسسات التعليم، وهناك بالطبع اختلافات من موظف لآخر استناداً لنقاط محددة، ومن أهمها الرتبة الوظيفية التي كان متواجد بها المعلم و سنوات خبرته، كما أنه يخصم من الراتب عند وصول المعلم للتقاعد، وبالنسبة لطريقة احتساب راتب التقاعد للمعلمين فهو يتم من خلال وضع الراتب الأساسي الأخير مضروب بمدة الخدمة المحتسبة بالأشهر على 480.





شروط تقاعد المعلمين بالمملكة

وزارة التعليم أعلنت عن الشروط اللازمة للتقاعد المعلمين بالمملكة السعودية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: