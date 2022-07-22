قرض آهل بدون موافقة الكفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون هامش ربح

أصبح قرض آهل في السعودية يتراوح من مبلغ تمويل 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية وقد حقق قرض منتج آهل نجاح كبير في المراحل السابقة بسبب ما يقدمه من خدمات تمويلية متعددة للمواطنين السعوديين حيث يقدم لهم مبلغ تمويل مناسب بدون رسوم إدارية كذلك بدون إضافة فوائد مالية على المبلغ التمويلي بالكامل ولكن يشترط الحصول على قرض آهل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك برنامج تمويلي سابق من البنك وقد كسب ثقة بنك التنمية الاجتماعية في سداد جميع الأقساط المستحقة عليه ثم بعد ذلك يصبح له الحق في الحصول على منتج آهل وعند الموافقة يحصل العميل السعودي على قرض بدون هامش ربح إضافي بفترة سداد ميسرة لجميع السعوديين حتى خمس سنوات على الأكثر بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية يمكن الحصول عليه بحد أدنى 18,000 ريال بدون فوائد إضافية بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر ولكن من المعروف حاليًا أن جميع التمويلات المتوفرة في السعودية تحتاج توفير الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب قرض منتج آهل السعودي كالتالي:

يشترط قرض منتج آهل أثبات السجل الائتماني للعميل المتقدم السعودي الجنسية قبل التقديم الإلكتروني لدى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

يحتاج بنك التنمية الاجتماعية توفير الكفيل الغارم السعودي عند طلب قرض آهل في السعودية

كذلك ماعدا موظفي الحكومة السعودية متاح لهم قرض آهل بدون موافقة الكفيل الغارم كميزة مخصصة لهم.

سداد كافة الأقساط الواجبة للتمويل في مواعيدها المحددة عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

الحد الأقصى للتقديم حتى 70 عام فقط لا غير بموافقة رسمية مت بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن لا يزيد الدخل أو الراتب الشهري الثابت عن مبلغ 12,500 ريال سعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يحتاج تمويل منتج آهل الميسر في الفترة الحالية للمواطن السعودي في أراضي السعودية توفير جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل من أجل الحصول تمويل بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه حتى 60 ألف ريال سعودي بالمملكة بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات برنامج قرض آهل السعودي خلال بنك التنمية الاجتماعية

أمتاز قرض آهل السعودي في المملكة العربية السعودية بتوفير التمويل بدون فوائد مالية إضافية كذلك يعطى التمويل بدون رسوم بالتقسيط لمدة زمنية تصل إلى ستون شهر لكن للحصول على جميع المميزات المتوفرة لابد من أثبات كل الشروط المطلوبة لذلك سوف نشرح لكم اليوم بكافة التفاصيل جميع الخصائص المتاحة خلال منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية كالتالي: