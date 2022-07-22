نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتعلم أساسيات البرمجة وما هي أسهل لغة يمكن أن تبدأ بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمثل قيمة البرمجة في كونها تستخدم في كثير من الأشياء وخاصة في التكنولوجيا ، حيث تعتبر البرمجة هي لغة التكنولوجيا التي من خلالها يمكنك أن تطلب منها ما تشاء ، علي سبيل المثال إذا أردت أن تصنع لعبة يمكنك أن تستخدم أشياء تشبه الأكواد والحروف وتكتبها مع بعض في تنسيق معين حيث يترجمها الجهاز إلي أوامر يمكن تنفيذها ، وفي ظل التقدم الإلكتروني المحيط بنا من الطبيعي أن يتزايد طلب الشركات لمتخصصي البرمجة وتقديم أجور رمزية جيدة لهم .

لغات البرمجة

للبرمجة لغات كتيرة ومتعددة تتراوح ما بين 600 لغة ، ولكن ما هي فائدة هذه اللغات ؟ الإجابة وبكل ببساطة أنها تعمل كوسيط بين البشر والجهاز حيث أنها تترجم الكلمات إلي لغة يفهمها الجهاز بسبب أن الجهاز لا يفهم سوا لغة واحدة يطلق عليها (Binary) وهي تتكون من رقمين وهما (0،1) ومن أشهر لغات البرمجة هي :

HTML

Jave

Python

#C

Php

Ruby

Objective-c

C

كيف تبدأ تعلم البرمجة

يوجد العديد من الدورات التدريبية في الإنترنت ولكل لغة تريدها ولكن ينصح المبرمجين المتخصصين الأشخاص المبتدئين بلغة (بثيون) كأول لغه يجب عليك تعلمها لأنها تضم العديد من المميزات :

سهلة وبسيطه نوعاً ما بالنسبة للغات الأخري.

تضم العديد من أساسيات البرمجة التي سوف تساعدك بالتأكيد عند تعلمك للغة أخري بعد (بثيون) .

هل تكفي الكورسات حتي تكون مبرمج محترف

في الواقع لا ليست تكفي ، لا يوجد أي شيء في العالم يأتي بسهولة والكورسات ما هي إلا طريق يساعدك علي وضع خطواتك الأولي في عالم البرمجة ، الأمر يشبه تعلمك للغة جديدة غير لغتك فتبدأ بالأساسيات ثم القواعد وحفظ كلمات جديد وكل هذا يعتمد على مجهودك الشخصي وقد يساعدك معلم ما في فهم الأشياء التي لم تستطع فهمها بشكل جيد وهذا هو عمل الكورسات بالضبط.

هل البرمجة صعبة

في بعض البلدان يتعلم الأطفال البرمجة وبذلك يمكنني أن أقول إن البرمجة ليست بالصعوبة التي تتخيلها كل ما في الأمر هو أن دخولك لعالم جديد تماماً عنك يشعرك بالتشتت لأنك لا تعرف ما الوسائل التي قد تساعدك ولكن بالتدريج والعمق أكثر في دراسة المجال سوف تتخصص به .