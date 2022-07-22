مميزات تمويل سيارة الرياض الميسرة في المملكة، فرصة امتلاك السيارة المناسبة لك من بنك الرياض السعودي، حيث أن بنك الرياض يقدم العديد من العروض التمويلية الميسرة للمواطنين في المملكة، نظرا لاهتمام المواطنين في المملكة بالحصول علي فرصة امتلاك سيارة ميسرة مناسبة، يقوم موقع ثقفني الإلكتروني بتقديم كافة تفاصيل عن تمويل السيارات الميسرة من بنك الرياض بالسعودية، كما ذكر البنك أن هناك شروط للحصول علي هذا التمويل الميسر للسيارات في المملكة، لذلك يجب علي كل مواطن يرغب في الاستفادة من هذا التمويل بامتلاك سيارته بسهولة أن يتابع موقعنا الإلكتروني.

مميزات تمويل سيارة الرياض الميسرة في المملكة

إن بنك الرياض السعودي يقدم بعض الحلول التمويلية للمواطنين بامتلاك سيارة أحلامك، فإن بنك الرياض يقدم كل الدعم للمواطنين لتحقيق رغباتهم من خلال التمويلات الميسرة والمرنة، فإن كل مواطن لابد من توافر شروط الحصول علي تمويل سيارات بنك الرياض الميسرة، وذلك ليتمكن من الاستفادة من المزايا التي تكون كالتالي:

تمويل البنك إسلامي متفق مع أحكام الشريعة.

يستفيد من هذا التمويل كلا من السعودي والمقيم.

يمكن للبنك تمويل العميل لعدد من المركبات بحد أقصي 3 سيارات.

يستفيد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.

قيمة التمويل تبلغ 500 ألف ريال سعودي.

يقدم تأمين شامل للمركبة مجانا.

هناك فترة سداد مريحة جدا تصل إلي 5 سنوات. متاح تفويض مواطن آخر للسواقة ولكن لابد من أن يكون من الدرجة الأولي.

إمكانية القيام بنقل الملكية لأي عميل آخر خلال فترة التمويل.

تقديم عروض خاصة لكل عميل من عملاء البنك. الحصول علي تفويض مجاني خلال مدة العقد.

أنواع البرامج التمويلية لسيارات الرياض

إن بنك الرياض يقدم ثلاث عروض للتمويل الميسر لسيارة الرياض، حيث يختار كل عميل البرنامج المناسب له، فإن البرامج المقدمة كالأتي: