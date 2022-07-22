العالم اليوم - روسيا تؤكد: قواتنا دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 12:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان اليومي لها، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 4 راجمات صواريخ "هيمارس" الأميركية، التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الفترة بين 5 و20 يوليو الجاري.

ويأتي البيان الروسي هذا بشأن راجمات الصواريخ هيمارس بعد 24 ساعة على تصريحات أميركية تنفي تدمير مثل هذه الراجمات في أوكرانيا.

فقد نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي، الخميس، تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ "هيمارس" في أوكرانيا.

ونقلت صحف غربية عن ميلي قوله: "حتى الآن، روسيا لم تنجح في تدمير أي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال".

من جانبه، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لـ "دوت الخليج"، إن القوات المسلحة الروسية عاجزة عن تدمير منظومات يمارس حتى ولو جرى استهدافها بصواريخ الـ "أس-400".

قصف روسي ومقتل مسلحين

وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت نقطة الانتشار المؤقتة للتشكيل المسلح المتطرف "المئات السود" في مدرسة كراماتورسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 300 مسلح.

وقالت الوزارة أيضا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة خاركيف وأراضي دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية"، وفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.

ودمرت القوات الجوية الروسية مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 الأوكراني في نيكولاييف، كما دمرت ما يصل إلى 30 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية.