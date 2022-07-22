في دقائق اسرع طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت Minecraft لهاتفك الذكي

قامت شركة مايكروسوفت العالمية بالاستحواذ على لعبه ماين كرافت وذلك في عام 2014، كما تدخل اللعبة ضمن قائمة الألعاب التعليمية، حيث لها دور رائع في تنمية المهارات الخاصة بالأطفال، كما أن اللعبة تساعد الأطفال على تعلم البناء من خلال المكعبات وتصميم منازل وديكورات مختلفة، كما أن المنازل تكون ثلاثية الأبعاد، والألوان مختلفة ومبهجة، كما يكون الطفل حر طليق داخل اللعبة، ولا تجد حدود تقيد اللاعبين بها حيث تتيح لك جميع المواد التي تساعدك في بناء التصميم الخاص بك، كما أن اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر أماناً في العالم، كما تؤثر بالإيجاب على عقلية وتفكير الأطفال.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت

بحث الكثير من هواة الألعاب الإلكترونية عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت الهواتف الذكية، وذلك بعد أن كانت هذه اللعبة واحدة من ضمن ألعاب مايكروسوفت الخاصة بالكمبيوتر فقط ولكن تم عمل العديد من التحديثات إلى أن تم إتاحة هذه اللعبة إلى الهواتف بكل أنواعها سواء اندرويد أو الايفون، وطريقة التحميل للهواتف كالتالي:

افتح جوجل بلاي الموجود على الاندرويد.

ثم قم بفتح الانترنت يجب أن تكون قوة الإنترنت قوية وسريعة.

ابحث عن لعبة ماين كرافت.

حمل اللعبة وقم بتثبيتها على هاتفك.

قم بتحديد الفئة العمرية للاعب.

استمتع باللعب داخل عالم ماين كرافت.

طريقة اخرى لتحميل ماين كرافت

من الطرق السهلة أيضا للحصول على ماين كرافت دون استخدام جوجل بلاي هي أن تقوم بفتح جوجل.

الدخول على حساب مايكروسوفت.

ابحث عن الروابط المتعلقة بماين كرافت.

اضغط على أحد روابط التحميل.

سوف يتم تحميل اللعبة مباشرة.

مميزات ماين كرافت

نادرا مات ألعاب إلكترونية بها ميزات مفيدة خاصة الألعاب المتعلقة بالأطفال، حيث يستفاد منها الأطفال والمراهقين كثيراً، وذلك نظرا لما تضمه من مميزات ومن بين هذه المميزات: