نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 وجداول امتحانات الدور الثاني من قبل وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
امس قد انتهت امتحانات الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي لهذا العام الدراسي 2022, والتي قد تمت وفق إجراءات احترازية مشدده وذلك حفاظًا على صحة جميع الطلاب، وبدأ بالفعل من اليوم تساؤل الكثير من الناس سواء الطلاب أو أولياء الأمور، وسوف يزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن موعد ظهور النتيجة شكل رسمي، وبالفعل قد أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أمس الأربعاء في منشور رسمي تم إصداره له على صفحة الوزارة الرسمية عبر التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه يتم الإعلان بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 21/7/2022 عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وايضًا موعد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للقسمين، وسوف يتم تحديد خطوات التظلمات وضوابطها بشكل محدد، والإعلان بشكل رسمي عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022
سوف يتم الإعلان اليوم عن موعد نتائج الثانوية العامة لعام 2022، بعد انتهاء الامتحانات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل أن جميع النتائج يتم الحصول عليها بمجرد اعتمادها رسميًا على الرابط الخاص بالنتيجة على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال الدخول على الرابط بشكل مباشر وهو https://moe.gov.eg/ ويتم اتباع خطوات بسيطة وسوف تظهر النتيجة فور تأكيد اعتمادها من قبل الوزير بشكل تفصيلي لجميع المواد التي تم الامتحان فيها مع توضيح المجموعة الكلي للمواد.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب ظهورها
بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح الخاصة بالمواد الدراسية بشكل كامل للثانوية العامة سواء كان القسم الادبي والعلمي، والتي تتم بشكل مؤمن الكترونيًا سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الخاص بظهور النتيجة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في خلال العشرة أيام الاولى من شهر اغسطس، ويتمكن الحصول عليها مباشرتًا وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة من خلال إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، وايضًا اختيار القسم الخاص بالطالب سواء العلمي أو الادبي، وبمجرد الضغط على كلمة النتيجة سوف تظهر النتيجة مباشرتًا ويمكن طباعتها للحافظ بها من أجل التنسيق العام بالجامعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 وجداول امتحانات الدور الثاني من قبل وزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.