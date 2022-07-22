GTA خطوات تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو ومميزاتها للأندرويد والأيفون

خطوات تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو حيث تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يقبل على تحميلها الآلاف اللاعبين من جميع الفئات العمرية؛ فهي من الألعاب التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بشكل سريع في وقت قصير جدا منذ انطلاقها، كما أنها تتميز عن غيرها من الألعاب بالكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل، كما يمكنك من خلال هذه اللعبة تكوين صداقات من جميع دول العالم والاستمتاع معهم باللعب؛ فذلك مما يجعل اللاعب ينمي لديه روح التحدي والمغامرة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على كل ما يتعلق بهذه اللعبة من مميزات.

خطوات تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو

توجد طرق كثيرة لتحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على المواقع المختلفة، ولكن يجب عليا أخذ الحيطة والحذر من بعض المواقع الاحتيالية التي يمكنها سرقة حسابك والبيانات الخاصة بك، لذلك يجب على اللاعب تحميل هذه اللعبة من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يتم التأكد من أن الهاتف الخاص بك متصل بشبكة الإنترنت سواء من خلال الواي فاي أو بيانات الهاتف.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات الخاص بنوع الهاتف لديك.

كتابة اسم اللعبة من خلال مربع البحث المتوفر بالتطبيق.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

ثم عليك الانتظار حتى ظهور اللعبة في نتائج البحث.

اختيار آخر إصدار متوفر لديك ثم الضغط على تحميل اللعبة.

ومنها إلى تثبيت اللعبة على الهاتف.

ثم فتح اللعبة والاستمتاع بروح المغامرة والتشويق والإثارة في أي وقت ترغبه.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو

تمتلك هذه اللعبة عدة مميزات تميزها عن غيرها من الألعاب الإلكترونية منها الآتي: