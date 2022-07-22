طريقة إرسال طلب مساعدة لمؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية ورقم واتساب للتواصل مساعدات للغارمين والارامل وسداد قروض وغيرها

طريقة إرسال طلب مساعدة لمؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية هو من أكثر المواضيع تساؤلًا عبر الإنترنت، حيث أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي مؤسسة خيرية شهيرة موجودة في المملكة العربية السعودية وتعمل على مساعدة ملايين الأشخاص ممن يحتاجون مساعدة مادية لسداد ديونهم وتلبية احتياجاتهم وتساعدهم في سد تكاليف العمليات الجراحية وغيرها، وهي مؤسسة قامت بتقديمها الحكومة السعودية للمواطنين كغيرها من المؤسسات الخيرية داخل المملكة.

طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد 1443هـ

بأكثر من وسيلة يمكنكم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية ويمكنك الاختيار الطريقة الأكثر ملائمة لكم ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

يتم التواصل من خلال برنامج التراسل الفوري “الواتس آب” من خلال رقم +966 55 048 4810 داخل وخارج السعودية.

أو الاتصال المباشر من أي هاتف محمول على رقم مؤسسة الأمير الخيرية من داخل المملكة العربية السعودية على رقم 485232658966.

من داخل المملكة العربية السعودية على رقم 485232658966. ومن خارج المملكة العربية السعودية يمكنكم الاتصال من أي خط أرضي أو محمول على رقم 920030003.

أما إذا رغبتهم في الذهاب إلى الفرع الرئيسي للمؤسسة يمكنكم الذهاب على عنوان 38 المراجعات – مدينة تبوك – المملكة العربية السعودية – طريق الأمير فهد بن سلطان بجوار المبني الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

المساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

وتتمثل المساعدات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للمواطنين المحتاجين في كل مما يلي:-

تقدم مجموعة من الوحدات السكنية وقطع أراضي قابلة للبناء والسكن للمواطنين الذين ليس لديهم سكن خاص بهم.

كما تعمل على تقديم كل الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والتي توفي العائل الوحيد لها ولم يعد لديهم أي دخل شهري أو شخص يعولهم.

تساهم المؤسسة في سداد قروض الغارمين والذين توقفوا عن العمل فجأة بسبب ظروف قهرية ولم يعد في قدرتهم سداد باقي أقساطهم المستحقة ومن المساجين أيضًا.

والذين توقفوا عن العمل فجأة بسبب ظروف قهرية ولم يعد في قدرتهم سداد باقي أقساطهم المستحقة ومن المساجين أيضًا. مساعدة المرأة الأرملة والتي لديها أطفال من أب سعودي سواء كانت هذه الأرملة سعودية الجنسية أم غير سعودية (أجنبية).

كما تعمل المؤسسة على مساعدة المرأة المطلقة الأجنبية والسعودية بشرط أن يكون لديها أبناء من أب سعودي الجنسية حتى تستطيع إعالة أطفالها.

نموذج طلب مساعدة 2022