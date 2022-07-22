تقديم الأمن العام للنساء 1443 وظائف عسكرية نسائية بالإدارة العامة المرور ابشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة تقديم الأمن العام للنساء 1443 على رتبة جندي، حيث تم إطلاق بيان رسمي للتعين في وظائف عسكرية نسائية بالإدارة العامة المرور. وتم تدشين إعلان وظيفي من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي نيابة عن مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية. عن طرح وظائف للنساء بالمرور علي أن يتم التعين على رتبة جندي للنساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة وما يعادها. إليكم رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443.

تقديم الأمن العام للنساء 1443

تم الإعلان من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي عن مواعيد بدي قبول طلبات التسجيل للسيدات للعمل على رتبة جندي بقوات الأمن العام. علي شريطة حصولهن على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخرى.وضحنا عبر موقع ثقفني سلم رواتب قوات الأمن الخاصة.

وذكرت الإدارة العامة للأمن العام انه يفضل للتقديم ممن يحملن شهادة الدبلوم أو البكالوريوس للتقديم في المواعيد التالية:

يبدأ استلام طلبات شغل وظائف الأمن العام للمرأة يوم السبت 24/12/1443 هـ الموافق 23/7/2022.

علي أن يستمر استلام طلبات التسجيل لمدة أسبوع وينتهي يوم الخميس 29/12/1443هـ الموافق 28/7/2022 م.

رابط تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1443

أكدت الإدارة العامة للقبول والتسجيل أن طلب تقديم وظائف الأمن العام للنساء تم إطلاقه عبر بوابة التوظيف أبشر. حيث يتم التسجيل بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلي رابط بوابة ابشر للتوظيف.

يجب عليك تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل اسمك وكلمة المرور للوصول إلى الموقع.

من القائمة الرئيسية، انقر فوق علامة التبويب الوظائف المتاحة.

تحديد وظائف الإدارة العامة للمرور.

افتح نموذج الطلب وابدأ في إدخال البيانات بشكل صحيح.

يجب تدوين المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

قبل النقر فوق حفظ البيانات، يجب عليك التأكد من صحتها ثم قم بالضغط على علامة حفظ البيانات وأرسل الطلب.

يجب عليك الاحتفاظ برقم الملف لتقديمه عند إعلان نتائج القبول المبدئي.

شروط تسجيل الأمن العام السعودي للنساء

فيما يلي شروط دخول الراغبين في التقديم لوظائف إدارة المرور في قطاع الأمن العام التالي:

يجب أن يكون المتقدمة للقبول حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب أن يكون مكان إقامة مقدمة الطلب ومنصب الوصي في نفس المنطقة التي يوجد بها طلب الوظيفة. يجب أن تكون المتقدمة ذات حسن خلق وسيرة طيبة. يشترط ألا يكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية، وألا تكون قد شاركت في أعمال الخدمة العسكرية. يجب أن تتمتع المتقدمة للقبول على الجنسية السعودية. يتم استثناء النساء اللائي نشأن مع آبائهن في الوظائف الحكومية خارج السعودية. يجب ألا يقل عمر المتقدمة للتسجيل بوظائف الأمن العام عن 25 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا. يجب على المتقدمين اجتياز جميع امتحانات القبول بالإضافة إلى المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وضحنا عبر السطور السابقة تفاصيل إعلان الإدارة العامة للأمن العام البيان الوظيفي لشغل وظائف عسكرية نسائية بالإدارة العامة للمرور.