شروط القبول بجامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1444 وطريقة وموعد التقديم

شروط القبول بجامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1443 وطريقة التقديم، منذ أن أعلنت جامعة تبوك عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 عن مواعيد القبول بجامعة لدرجتي البكالوريوس و الدبلوم المتوسط للعام 1444 وهناك الكثيرين الذين يبحثون عن ضوابط القبول العامة التي وضعتها الجامعة لقبول التسجيل، كما أعلنت الجامعة عن التخصصات المطلوبة وتشمل كلية الطب و الجراحة و الطب الصيدلي و العلاج الطبيعي والتمريض، كليات الهندسة وإدارة الأعمال وكلية الآداب، ووضحت جامعة تبوك طريقة التقديم وهي إلكترونية وسيتم مراجعة الطلبات لمدة 7 أيام ثم الإعلان عن نتائج القبول.

شروط القبول بجامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1444

وضحت جامعة تبوك عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن شروط وضوابط القبول العامة للتقديم في الجامعة وهي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يكون من أم سعودية.

أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية سواء كان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بشرط أن تكون معادلة شهادة الثانوية العامة صادرة من لجنة معادلة وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

يشترط أن تكون الدراسة الثانوية تعتمد نظام الانتظام.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط عدم مرور 5 سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة.

ألا يقل نسبة النجاح في القدرات العامة عن 50%، وكذلك الاختبارات التحصيلية الدراسية لا تقل عن 50%.

يشترط عدم اشتراك المتقدمة في برامج جامعة تبوك من قبل أخر 4 فصول كحد أقصى.

ألا يكون الطالب قد تم فصله من جامعة من قبل فصل تأديبي أو أكاديمي.

يشترط عدم تسجيل الطالب في أحد الجامعات في التخصص المتقدم عليه.

التقديم في جامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط سيكون إلكترونيا، الطالب هو المسؤول عن صحة البيانات التي تم تسجيلها.

موعد التقديم في جامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 1444

كما حددت منصة اعماد للتسجيل عن موعد التقديم و سيبدأ من يوم الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 الموافق 27 يوليو 2022 ويستمر باب التسجيل مفتوح لمدة 7 أيام حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1444 الموافق 2 أغسطس 2022 سيتم إغلاق باب التقديم، وستبدأ عملية مراجعة الطلبات لمدة 7 أيام وسيتم الإعلان عن نتائج القبول يوم الثلاثاء 11 محرم 1444 الموافق 9 أغسطس 2022 م.