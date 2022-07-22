نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي وشروط التسجيل فية والتعرف علي عقوبة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي المطور من اهم الأنظمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو عبارة عن دعم مالي يحصل عليه المواطنين السعوديين المحتاجين، والغير قادرين على مواجهة الحياة المعيشية بالشكل الطبيعي، ويتم التسجيل وفق خطوات محددة وشروط قد اوضحتها الوزارة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على جميع التفاصيل المطلوبة.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواضحة وذلك حتى يتم القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وقد أعلنت الوزارة عبر الموقع الرئيسي عن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني بسيط، فإن الحكومة السعودية تهدف إلى وصول الدعم المقدم من البرنامج إلى الكثير من المواطنين المحتاجين له، وذلك لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تهدف إليه المملكة العربية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لكل من يرغب في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لابد أن يتوافر به الشروط المحددة، والتي قامت الوزارة بجعلها تتناسب مع الأسر السعودية وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد والشروط المطلوبة كالاتي:

لابد أن يكون المواطن المستحق لايقيم في احد مراكز الايواء الحكومية، وهي التي تقوم الحكومة برعايتها بشكل كامل.

إن يكون دخل المواطن لا يتعدى الحد الأدنى للأجور وهو ١١٠٠ ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في السعودية.

عدم امتلاك المواطن أملاك بقيمة كبيرة خاصة به.

لابد من الالتزام بكل المتطلبات التي تحددها الوزارة مثل تعليم الأطفال، والالتزام ببرنامج التوظيف لأفراد الأسرة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات اللازمة حتى يتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي قامت الوزارة بتحديدها وهي كالاتي:

في البداية حتى يتم التسجيل لابد من التوجه الى الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو https://sbis.hrsd.gov.sa/.

بعد الدخول يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم القيام بإنشاء حساب خاص للمواطن.

ثم يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الضمان الاجتماعي.

اختيار تسجيل الدخول في البرنامج، والقيام بكتابة كل البيانات اللازمة.

ثم الموافقة على كل الشروط المطلوبة، والضغط على كلمة ارسال، وذلك حتى يتم التسجيل بنجاح.

عقوبة برنامج التضامن الاجتماعي

قامت الحكومة السعودية بتحديد عقوبة على كل من لا يلتزم بما حددته الوزارة، وهي كالاتي: