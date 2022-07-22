نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة العامة للنقل في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للنقل في السعودية ، أعلنت هيئة النقل العامة في المملكة العربية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الخميس 21/7/2022 ، عن وجود عدد من وظائف شاغرة ، والتي يتاح التسجيل عليها في مختلف محافظات السعودية مثل الرياض ، والتي يتاح فيها حالياً 16 وظيفة عبر صفحة الشواغر و التوظيف من موقع الهيئة ، و هي عبارة عن مجموعة شواغر في التخصصات إدارية وهندسية وذلك للعمل في مقار الشركة وفروعها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى ، ويبدأ التسجيل لتلك الوظائف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق يوم 1443/12/21هـ والموافق يوم 20/7/2022 ميلادياً ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي طريقة التسجيل والتقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل ، وبيان الدرجات المتاحة ، و شروط التقديم علي وظائف الهيئة العامة للنقل.
وظائف الهيئة العامة للنقل في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف ادارية ذات درجة في مجموعة من الفروع :
- الهيئة العامة للنقل النهري.
- النقل البري في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.
- ادارة البحث والتطوير.
- تخصص ضبط ومراقبة الجودة.
- إدارة المعلومات.
- وادارة المعلومات.
- تخصص المحاسبة والتدقيق.
- أيضاً بقسم التعليم والتدريب.
- هندسة السيارات للنقل بالمملكة.
و الهيئة العامة تقدم التدريبات والتأهيل اللازمة للمتقدمين بدون خبرة والقبول وفق الشروط والضوابط.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل
تعلن هيئة العامة للنقل بالمملكة عن إمكانية الترشح علي الوظائف كالآتي :
- الدخول علي رابط التقديمات بموقع الهيئة النقل العامة.
- اختيار التخصص المناسب لمؤهلك بين الإدارات المعلنة بالفقرة السابقة.
- ستظهر لك صفحة بإعلانات الوظائف المتاحة تحت هذا التخصص.
- بعد ذلك ، تختار الوظيفة المناسبة لمؤهلك العام وخبراتك.
- بعدها ، تقوم بقراءة المتطلبات والشروط والمهام الوظيفية.
- ثم ، تضغط علي قدم الآن بعد قراءة اشتراطات الوظيفة.
- سيطلب منك تسجيل الدخول ببريدك الإلكتروني المسجل وكلمة السر.
- ترفق كافة المستندات والمعلومات المطلوبة وتستكمل الطلب.
يتم مراجعة الطلبات المقدمة والتواصل مع المقبولين مبدئياً لإجراء مقابلة شخصية.
شروط التقديم على وظائف هيئة النقل في المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح التسجيل علي مجموعة وظائف بالرياض بالشروط :
- الترشح متاح للجنسية السعودية فقط.
- يشترط حصول المتقدمين علي درجة البكالريوس في التخصص المطلوب للوظيفة.
- أيضاً يجب أن تنطبق جميع متطلبات الوظيفة علي المتقدم.
- توافر مهارات الحاسب الآلي الأساسية لدي المتقدمين.
- كما أنه من الضروري لياقة المتقدمين بدنياً وصحياُ لأداء الدور الوظيفي.
- كذلك يجب اجتياز اختبار المقابلة الشخصية.
- تقديم الإثباتات والشهادات الموثقة للمؤهل والخبرة.
أيضاً توفر جميع الوظائف المتاحة حاليا في مدينة الرياض في تخصصات هندسية و الإدارية.
شواغر الهيئة العامة للنقل
تطلب الهيئة العامة توظيف عن مجموعة شواغر وظيفية كالآتي :
- اخصائي أول هوية مؤسسية
- محلل بيانات ( تقنية المعلومات )
- ومحلل بيانات ( الرقابة )
- مدير عام حقوق وامتيازات النقل السككي
- ومدير إدارة الميزانية والتخطيط المالي
- باحث قانوني
- مطور أنظمة
- محللي توطين وتنمية قدرات
- مراجع داخلي
- أخصائي رقابة عمليات
- ضابط بحري
- اخصائي جودة
- باحث تنقل جديد
- وأخصائي إعلام رقمي
- ضابط بحري
- خبير نقل سككي (Saudi Arabia)
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