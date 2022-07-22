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عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للنقل في السعودية ، أعلنت هيئة النقل العامة في المملكة العربية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الخميس 21/7/2022 ، عن وجود عدد من وظائف شاغرة ، والتي يتاح التسجيل عليها في مختلف محافظات السعودية مثل الرياض ، والتي يتاح فيها حالياً 16 وظيفة عبر صفحة الشواغر و التوظيف من موقع الهيئة ، و هي عبارة عن مجموعة شواغر في التخصصات إدارية وهندسية وذلك للعمل في مقار الشركة وفروعها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى ، ويبدأ التسجيل لتلك الوظائف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق يوم 1443/12/21هـ والموافق يوم 20/7/2022 ميلادياً ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي طريقة التسجيل والتقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل ، وبيان الدرجات المتاحة ، و شروط التقديم علي وظائف الهيئة العامة للنقل.

وظائف الهيئة العامة للنقل في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف ادارية ذات درجة في مجموعة من الفروع :

الهيئة العامة للنقل النهري.

النقل البري في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية.

ادارة البحث والتطوير.

تخصص ضبط ومراقبة الجودة.

إدارة المعلومات.

وادارة المعلومات.

تخصص المحاسبة والتدقيق.

أيضاً ب قسم التعليم والتدريب.

قسم التعليم والتدريب. هندسة السيارات للنقل بالمملكة.

و الهيئة العامة تقدم التدريبات والتأهيل اللازمة للمتقدمين بدون خبرة والقبول وفق الشروط والضوابط.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل

تعلن هيئة العامة للنقل بالمملكة عن إمكانية الترشح علي الوظائف كالآتي :

الدخول علي رابط التقديمات بموقع الهيئة النقل العامة.

اختيار التخصص المناسب لمؤهلك بين الإدارات المعلنة بالفقرة السابقة.

ستظهر لك صفحة بإعلانات الوظائف المتاحة تحت هذا التخصص.

بعد ذلك ، تختار الوظيفة المناسبة لمؤهلك العام وخبراتك.

بعدها ، تقوم بقراءة المتطلبات والشروط والمهام الوظيفية.

ثم ، تضغط علي قدم الآن بعد قراءة اشتراطات الوظيفة.

سيطلب منك تسجيل الدخول ببريدك الإلكتروني المسجل وكلمة السر.

ترفق كافة المستندات والمعلومات المطلوبة وتستكمل الطلب.

يتم مراجعة الطلبات المقدمة والتواصل مع المقبولين مبدئياً لإجراء مقابلة شخصية.

شروط التقديم على وظائف هيئة النقل في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن فتح التسجيل علي مجموعة وظائف بالرياض بالشروط :