مصادر من قبل وزارة التربية والتعليم تكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أمس وهو يوم الأربعاء عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، إنه سوف يتم الإعلان اليوم الخميس الموافق 21/7/2022، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي لهذا العام 2022 كما أنه سوف يتم وضع جميع الضوابط اللازمة للتظلمات التي تتم بعد إعلان النتيجة، كما انه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل وهو 2023، والآن يمكنكم متابعة السطور القادمة معنا لمعرفة التفاصيل بشكل كامل.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

انتهت اليوم الخميس الموافق 21/7/2022 امتحانات الثانوية العامة للقسمين الأدبي والعلمي، وقد مرت ايام الامتحانات بشكل منتظم مع التشدد في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية جميع الطلاب، كما أن الوزارة اتبعت الاساليب المشدد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للغش سواء من الطلاب أو من جروبات الغش المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي قد انتهت من امتحاناتهم بشكل رسمي اليوم صباح يوم الخميس الموافق 21/7/2022، ومن المؤكد أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال أول عشرة أيام في شهر أغسطس، وذلك يتوقف على أعمال التصحيح والرفع الخاصة بجميع المواد الدراسية، وبمجرد اعتماد النتيجة من وزارة التعليم والتعليم الفني سوف يتم إتاحتها على الرابط الخاص بها على موقع النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم، وهذا ما سوف يوضحه لنا بشكل تفصيلي الدكتور طارق شوقي اليوم.

رابط الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022

منذ سنوات قليلة سابقة قد اعتمدت الوزارة بشكل رسمي وكامل عن ظهور نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الوزارة الكترونيًا على الرابط الخاص بالنتيجة، ويتم الحصول عليها بشكل مباشر وإعلان جميع درجات المواد الدراسية بشكل تفصيلي، والرابط الخاص بظهور النتيجة هو https://moe.gov.eg/ ، وبمجرد العلم بإعتماد النتيجة بشكل رسمي يمكن لجميع الطلاب الدخول من خلاله وإدخال الاسم ورقم الجلوس وبمجرد الضغط على النتيجة سوف تظهر بشكل كامل، ويتمكن الطلاب من طباعتها والاحتفاظ بها.