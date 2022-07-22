نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي حقيقة إلغاء نظام الثلاث فصول لعام 1444 القادم في السعودية؟.. وزارة التعليم تنهي الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة العام المقبل للمراحل الدراسية الثلاثة والتعليم الجامعي، بعد ظهور الشائعات التي تم تداولها حول إلغاء هذا النظام، بل أكدت الوزارة أن النظام مستمر وسوف يتم تطبيقه أيضاً على جميع الجامعات الحكومية لأول مرة في التاريخ بداية العام القادم، مع العلم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على قياس مؤشرات الأداء في الميدان التربوي.

حقيقة إلغاء نظام الثلاث فصول

بعد مُطالبات مجلس الشورى السعودي بإعادة النظر حول تطبيق نظام الثلاث فصول على الطلاب، أخذ يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن حقيقة إلغاء نظام الثلاث فصول، هذا وقد عقد مجلس الشورى السعودي يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 الجلسة الأسبوعية المعتادة له، فقد طلب المجلس إعادة النظر في النظام المذكور ولم يطالب بإلغائه على الإطلاق.

وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن إلغاء النظام مما يعني أنه مستمر دون وجود أي تغيرات ويضمن النظام الفصول الدراسية الثلاثة والجامعات الحكومية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي حال صدر أي قرارات جديدة من قبل الوزارة سيتم الإعلان الرسمي عنها عبر حسابات الوزارة الموثقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444، حيث تستأنف الدراسة في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل 2022 وينتهي بأكمله في الثاني والعشرين من يونيو المقبل 2023، مع العلم أن الوزارة تقوم بإضافة التعديلات وتحديث التقويم أول بأول في حال استجد أي أمر.

مميزات نظام الثلاث فصول

فيما يلي سنعرض لكم بعض مزايا نظام الثلاث فصول، والتي قد يغفل عنها الكثيرين خصوصاً ممن يعملون في المجال التعليمي، وهذه المزايا متمثلة في: