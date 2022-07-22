الحكومة اليابانية توافق على موعد جنازة رسمية لآبى فى 27 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى فى 27 سبتمبر ، وسط اعتراضات فى الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعى على تمويل الدولة لهذه الاحتفالات.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أُقيمت جنازة شينزو آبى بعد فترة وجيزة ، إلا أن مجلس الوزراء قرر اليوم الجمعة، إقامة جنازة رسمية يوم 27 سبتمبر فى نيبون بودوكان، بوسط طوكيو.

وبحسب الوكالة، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "لقد اتخذنا هذا القرار، كما قيل من قبل، نظرًا لسجل آبى كأطول رئيس وزراء خدمة، حيث مارس خلالها مهارات قيادية مميزة عن غيره وتحمل مسؤولية كبيرة فى التعامل مع عدد من القضايا المحلية والدولية الجادة".

وأضاف ماتسونو، أن تكاليف الجنازة ستدفع بالكامل من أموال الدولة التى يحتمل أن تؤخذ من احتياطى الميزانية.

وقُتل شينزو آبى بالرصاص قبل أسبوعين فى تجمع انتخابى، وهو الحادث الذى صدم اليابان بشدة، إذ أن آبى كان رئيس الوزراء لأكثر من ثمانى سنوات على مدار فترتين، وله نفوذ كبير فى الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم، حتى بعد تركه لمنصبه،

وكانت آخر جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق مدفوعة بالكامل من أموال الدولة فى عام 1967، حيث دفعت الدولة تكاليف جنازات متتالية وجزءًا من الحزب الديمقراطى الليبرالى.

ووفقًا لوكالة أنباء كيودو ، أثارت الخطة الحالية قلقًا متزايدًا، حيث تجمع حوالى 200 شخص بالقرب من مكتب رئيس الوزراء فى طوكيو للاحتجاج على القرار، وتراوحت الاعتراضات على وسائل التواصل الاجتماعى من استخدام أموال دافعى الضرائب، إلى الشكاوى من أن الحكومة قد تسعى إلى جعل موت آبى رأس مال سياسى.

وقدم 50 شخصًا ، الخميس ، أمرًا قضائيًا فى محكمة طوكيو يطالبون فيه بوقف استخدام الأموال العامة للحدث، قائلين إنه كان ينبغى إجراء مزيد من المناقشات قبل اتخاذ قرار.

وفى استطلاع للرأى العام أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "NHK"، أيد 49% فقط فكرة إقامة جنازة رسمية، وتصدر الموضوع وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة.=