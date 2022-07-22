الحكومة اليابانية تقيم جنازة رسمية «بسيطة» لشينزو آبى الأربعاء

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إقامة جنازة رسمية لرئيس وزرائها السابق شينزو آبى، الذى أغتيل بالرصاص فى تجمع انتخابى هذا الشهر، فى ساحة بطوكيو يوم الأربعاء المقبل.





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - إن الحكومة المركزية أنشأت أمانة عامة فى مكتب مجلس الوزراء للتحضير للحدث الذى سيعقد فى قاعة "نيبون بودوكان" مع دعوة شخصيات أجنبية بارزة. وستكون هذه ثانى جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق فى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبحسب ماتسونو، فإن الجنازة التى ستمولها الحكومة بالكامل ستكون بسيطة. بدوره، قال وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى إن بلاده ستنقل معلومات حول الجنازة الرسمية القادمة للدول والمناطق التى بعثت برسائل تعزية إلى اليابان، بما فى ذلك تايوان. وأعرب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا الأسبوع الماضى عن نيته إقامة جنازة رسمية للزعيم السابق، مستشهدا برقمه القياسى البالغ 8 سنوات و8 أشهر كرئيس للوزراء، فضلا عن التقدير الكبير الذى حظى به فى المجتمع الدولى. وأقيمت بالفعل جنازة خاصة لآبى، بعد أيام قليلة من اغتياله بالرصاص خلال تواجده فى تجمع انتخابى بمدينة نارا الغربية فى 8 يوليو الجارى. وكان المئات قد تدفقوا إلى معبد زوجوجى لإلقاء نظرة الوداع على آبى، الذى توفى عن عمر ناهز 67 عاما.

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