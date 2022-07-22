بعد إصابته بكورونا.. رئيس الصين يوجه رسالة إلى بايدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب التلفزيون الصينى، ففى رسالة، تمنى جين بينج الشفاء لنظيره الأمريكى الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان البيت الأبيض أعلن فى اليوم السابق أن بايدن، الذى ثبتت إصابته بكوفيد-19، ظهرت عليه أعراض خفيفة، وسيباشر مهامه مع خضوعه للعزل.

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