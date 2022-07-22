نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل للمحتاجين مع مؤسسة زايد الخيرية للحصول على المساعدات المالية بخطوات بسيطة في المقال التالي

مؤسسة زايد الخيرية نقدم إليكم في موضوعنا اليوم خطوات وطرق طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، حيث تعد مؤسسة الشيخ زايد الخيرية هي من أشهر المؤسسات الخيرية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل دول الوطن العربي مقارنة بباقي المؤسسات التي تهدف إلى خدمة البشرية، حيث أن هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى تعمل على تقديم مساعدات مادية لكل المواطنين المحتاجين من داخل وخارج الدول واستفاد منها ملايين الأشخاص المحتاجة. طرق الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الإماراتية الخيرية قم بالتوجه المباشر إلى رابط موقع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية الإماراتية الإلكتروني الرسمي.

الإماراتية الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول على الموقع” وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابك.

في حالة أنه ليس لديك حساب على الموقع قم بعمل حساب جديد على الموقع بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

حدد الخدمة أو المساعدة التي تحتاج إليها ثم قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وحدد الخدمة التي تحتاجها من خدمات تعليمية أو صحية أو غيرها.

يتم مراجعة طلبكم بالحصول على المساعدة وبعدها يتم التواصل معك من خلال رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني حتى يتم إعلامك بقبول الطلب. المساعدات التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد الخيرية الإماراتية تقوم المؤسسة بالمساهمة في بناء المستشفيات الإماراتية في دول باكستان.

كما تعمل على المساعدة في بناء المستشفيات وأشهر المستشفيات التي قامت ببنائها مستشفى خليفة بن زايد في لبنان.

تعمل على إعادة ترميم الجسور ومن أبرز هذه الجسور جسر الشيخ زائد في باكستان الموجود في نهر سوات.

وكذلك تعمل على تقديم الإعانات الشهرية والسنوية التي تساهم في مساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتوفير المال للذهاب إلى أداء مناسك الحج.

تقدم أيضًا الكثير من المساعدات الغذائية لبعض الدول التي تحتاج إلى مساعدة ومنها جمهورية مصر العربية.

وأيضًا تعمل على تقديم كل أنواع التكافل الاجتماعي والدعم المادي للمواطنين وأبنائهم.

وتساهم أيضًا في دعم المبادرات التي يتم تقديمها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و متوسطي الدخل. عمر شويل - جدة تواصل للمحتاجين مع مؤسسة زايد الخيرية للحصول على المساعدات المالية بخطوات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل للمحتاجين مع مؤسسة زايد الخيرية للحصول على المساعدات المالية بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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