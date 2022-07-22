نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليمن والأردن كأس العرب للشباب 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليمن والأردن في بطولة كأس العرب للشباب تحت عشرون عاماً، سيكون ملعب مدينة الأمير سلطان في مدينة أبها مسرحاً لإقامة مباراة اليمن والأردن القادمة في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب والتي تقام هذه الأيام في المملكة العربية السعودية.

ويستهل المنتخب اليمني مشواره في بطولة كأس العرب للشباب 2022 في المملكة العربية السعودية مساء يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو من العام الجاري 2022، حيث سيواجه المنتخب اليمني نظيره الأردني في ثاني جولات المجموعة الثانية.

مباراة اليمن ضد الأردن كأس العرب للشباب 2022

وكانت قرعة كأس العرب للشباب 2022 قد أوقعت منتخب اليمن مع منتخبي الأردن، والإمارات العربية المتحدة في المجموعة الثانية في دوري المجموعات، حيث سيتأهل بشكل مباشر إلى دور ربع النهائي المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى تأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني في كافة المجموعات.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الأردني يدخل هذه المباراة وعينه على نقاط الفوز، فالفوز فقط في مباراة يوم السبت على منتخب اليمن سيحافظ للنشامي الأردني على آماله في التأهل إلى ربع النهائي من البطولة العربية للشباب، وكانت نتيجة المباراة الافتتاحية لمنتخب الأردن في كأس العرب للشباب 2022 أمام المنتخب الإماراتي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة اليمن والأردن

وقد تقرر أن تقام مباراة اليمن والأردن في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من منافسات البطولة العربية للشباب 2022 مساء يوم السبت، ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت اليمن، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والأردن

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة اليمن ضد الأردن في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تقام في الأراضي السعودية عبر شاشة قناة السعودية الرياضية، بالإضافة إلى أن المبارة سيتم نقلها عبر شاشة قناة الشارقة الرياضية، وقناة نايل سبورت، وقناة العراقية الرياضية.