نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ سوف يكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٢، وقالت (لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2022، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس)، وقالت الوزارة أيضاً أن جدول امتحانات الدور الثاني سوف يكون في شهر أغسطس، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

ينتظر آلاف الطلاب في جمهورية مصر العربية نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في مستقبل الطلاب، والتي من خلالها يستطيع الطلاب تحديد المسار التعليمي الذي سوف يسلكونه خلال المرحلة القادمة، والذي من خلاله يستطيع الطلاب تحديد المجال المهني والوظيفي الذي يريدون الحصول عليها في المستقبل بعد التخرج، وبذل طلاب الثانوية العامة هذا العام جهدًا كبيراً في استذكار دروسهم للحصول على مجموع عالي يؤهلهم لدخول كليات القمة حتى يستطيعون الحصول على الوظيفة المناسبة، وفي كل عام يسود الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق خوفاً على مصير أبنائهم، كما ينتظرون ظهور النتيجة بقلق شديد، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في بداية شهر أغسطس القادم.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر عن موعد الرسمي لتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، كما أكدت على شروط وآليات التقديم على التظلمات لجميع طلاب الثانوية العامة 2022، كما صرحت الوزارة أن تقديم طلبات التظلمات سوف تبدأ بعد ١٥ يوم من ظهور النتيجة.

وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٢، كما سوف يتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية قبل اعتمادها رسمياً قبل ظهورها بيوم من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وسوف يتم الاتصال بهم وتهنئتهم قبل إعلانها، ويستطيع أي طالب أو طالبة معرفة النتيجة فور ظهورها من خلال رقم الجلوس والاسم.