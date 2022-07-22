نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة التحقق من اهلية الضمان المطور 2022؟.. الضمان الاجتماعي الآن ينهي الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن نظام الضمان المطور يأخذ بعض الإجراءات حتى يضمن وصول الدعم للمستحقين، حيث أنه عادة ما يكون ميعاد نزول الاستحقاق بعد أن يتم الدراسة لأهلية الشخص من خلال الطلب المقدم، ولذلك كالجميع يتساءلون عن التحقق من الأهلية والتفاصيل الخاصة بها، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنجيب لكم عن تساؤل هامة وهو كم مدة التحقق من اهلية الضمان المطور.

كم مدة التحقق من اهلية الضمان المطور؟

إن أهلية الضمان تنزل بعد أن تصدر الموافقة ويكون بالشهر الثاني بعد التقديم للضمان، فالمدة تكون حوالي شهر، ويتم إبلاغ الشخص في حال تم قبول الضمان وإن لم يتم قبوله بإمكانه أن يقدم اعتراض.

أهلية الضمان المطور

الأيام الماضية قد شهدت ظهور نتائج أهلية كثير من الأشخاص الذين قد قدموا للضمان، فوزارة الموارد تلجأ لتحديد مجموعة أشخاص وأسر يكونوا مستحقين للمعاش، ويطلق على هذا الأمر أهلية الضمان، كما أن الأهلية تكون من حق الأشخاص الغير قادرين على التحمل للأعباء الاقتصادية.

وتساعدهم أيضاً في أن يحصلوا على فرص عمل تكون مناسبة لهم ليحسنوا أوضاعهم، وتعتمد الأهلية بعد أن يكون الشخص مستوفي لكافة الشروط وتراجع البيانات من الوزارة، ثم يتم التواصل مع الأشخاص المستفيدين ويتم إبلاغ المستفيدين عبر إرسال رسائل تفيد بالأهلية، لكي يحصلوا على الدعم، وإن لم يتم قبولهم أيضاً ترسل إليهم الرسائل وبإمكانهم تقديم اعتراض.

آلية التقييم لأهلية الضمان

يتم التقييم لأهلية المستحقين وفقاً للطلبات المقدمة بنظام الضمان المطور التي تكون من خلال منصة الدعم، وبعد أن يتم التسجيل يخضع الطلب للإجراءات الآتية:

يتم التأكد من كافة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب مع التحقق منها.

ثم تقوم لجنة بزيارة المسكن ويتأكدوا من المعلومات الأولية.

تدرس حالة المتقدمة حتى يعرفوا مدى الاستحقاق للدعم.

وأخيراً يتم إبلاغ الشخص المتقدم بالقرار إن كان مستحق أم لا.

التسجيل بالضمان المطور

إن منصة الدعم أتاحت التسجيل بالضمان المطور للأشخاص المتوفر بهم الشروط، وهذا يتم عبر خطوات لازمة لذلك وهي كالآتي: