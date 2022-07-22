نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن الجديدة ومعرفة شروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن من الأمور الهامة التي يهتم بها كثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية هي معرفة الخطوات المطلوبة لتغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن الذي يقوم بتقديم مساعدات مالية للمواطنين والتي تساعدهم على العيش بحياة أفضل وبالتالي يهتم الجميع بالخطوات المطلوبة لتغيير الرقم الجوال في حساب المواطن على حسب التعديلات الجديدة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يمكن الآن بكل سهولة معرفة الخطوات المطلوبة لتغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول على برنامج حساب المواطن عبر الإنترنت والتي تشمل رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. تبدأ بالضغط على أيقونة حسابي ثم تقوم بتحديد تغيير رقم الجوال في حساب المواطن. سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تقوم بكتابة بيانات حساب هذا الشخص ورقم الهوية ورقم الانتهاء والتاريخ الميلاد وكذلك رقم الجوال.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هذا البرنامج قام بتوضيح بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لإمكانية التسجيل في حساب المواطن وتشمل الآتي:

أولا يجب أن يكون هذا الشخص من أصل سعودي وعمره لا يقل عن 18 عام.

ألا يكون هذا الشخص المتواجد فيه إحدى مراكز الإيواء أو السجون التابعة للدولة.

ألا يتواجد لدي هذا الشخص سجل تجاري أو أصول مالية.

ينبغي أن يكون هذا الشخص متواجد بشكل دائم داخل المملكة السعودية.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود لكي يتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج.

طرق الاتصال على رقم حساب المواطن

يمكنكم الاتصال على الرقم الموحد الخاص بحساب المواطن وتحديث رقم الجوال من خلال رقم 1991.

بالإضافة إلى تحديث رقم الجوال من خلال صفحة البيانات واستخدام كلمة المرور والدخول إلى الحساب ثم تبدأ بإضافة رقم الهوية وكلمة وتقوم بتحديث بيانات.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن تحديث الحساب من خلال طريقة أخرى تساعدك على تحديث الحساب من خلال تنزيل تطبيق حساب المواطن وتسجيل الدخول وتقوم بالضغط على استعادة كلمة المرور وبالتالي تتمكن من تغيير رقم الجوال.