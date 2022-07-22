“qiyas” أعرف نتائج الاختبار التحصيلي 1443 موقع المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي، عن موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي 1443 الفترتين الأولى والثانية، وقالت الهيئة أن النتائج سوف تعلن الأربعاء عبر إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في طلبات التقديم، واليوم التالي الخميس يمكن لجميع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، التي تعد كلمة المرور أو جواز المرور للتقديم في الوظائف الحكومية، والكليات العسكرية والمدنية في المملكة لذا تجد حالة كبيرة من الترقب لموعد رفع النتائج.

الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت أن خريجي الشهادة الثانوية العامة، الذين لم يستنفذوا مرات دخولهم الاختبارات التحصيلية، يمكنهم تسجيل القدرات المحوسب في الرابع والعشرين من هذا الشهر شهر يوليو 2022، ويتم فتح التسجيل لكافة الطلاب مطلع الشهر القادم إلكترونياً، ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة للاختبار التحصيلي الذي يعد من أهم الاختبارات.

نتائج الاختبار التحصيلي الورقي 1443

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب خطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتائج وهي كما يلي.

الدخول على موقع المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع رقم السجل المدني وكلمة المرور.

ثم بعد ذالك أضغط على أيقونة الاختبارات ثم حدد نوع الاختبار الورقي الفترتين الأولى والثانية.

ثم أنقر على نتائج الاختبار التحصيلي لتظهر تفاصيل النتيجة فوراً.

رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج الاختبار التحصيلي سوف تعلن الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري عبر رسائل نصية sms عبر الرقم المسجل في بيانات الطالب ثم يوم الخميس يمكن للطلاب الدخول على رابط الهيئة وتسجيل بياناتهم والإستعلام الإلكتروني بسهولة كما ذكرنا في الخطوات عالية.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا

تعمل وزارة التعليم في المملكة على توفير أكثر من طريقة للإستعلام عن الاختبارات التي تقيمها للطلاب سواء أختبارات دراسية أو أختبار التحصيلي فيمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر تطبيق توكلنا فبعد الدخول على التطبيق وتسجيل البيانات المطلوبة أنقر على الخدمات ومنها حدد التعليم والنتائج الدراسية ثم أنقر أبلغني عن ظهور نتائج الاختبار التحصيلي للفترتين الأولى والثانية.

موقع المركز الوطني للقياس

هو المسئول عن إجراء الاختبار التحصيلي من خلال الخبراء الذي يضمهم المركز حتى تكون علامات الطلاب دليل أمام اللجان المتخصصة سواء في الجامعات والكليات أو أمام لجان القبول في الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية لذا فهذا الاختبار يعد من أهم الاختبارات التي يحرص الطلاب على النجاح فيها.

رابط نتائج الاختبار التحصيلي 1443

حددت وزارة التربية ضوابط التحصيلي وعدد مرات محددة 5 مرات خلال 3 سنوات كما قالت أنه يمكن الدخول للمرة أل 6 بعد مرور 3 سنوات من إجراء الاختبار الأول.

أهمية نتيجة الاختبار التحصيلي للطلاب

الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي تؤثر في الطلاب، فهو أختبار النجاح به شرط أساسي ورئيسي في التسجيل في الوظائف الحكومية المدنية أو العسكرية، كما أنه يعد شهادة مرور للطالب في التقديم في أي مكان يطلب موظفين لذا تجد النتيجة هامة جداً للطلاب، ويترقبون معرفة تفاصيلها والمعدل النجاح بها.