اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية فى مزرعتين بولاية كيرالا الهندية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الإنجليزية أنه تم تأكيد اكتشاف المرض بين خنازير مزرعتين فى مقاطعة "واياناد" بولاية "كيرالا" وذلك بعد أن تم اختبار العينات فى المعهد الوطنى لأمراض الحيوانات فى "بوبال" بولاية "ماديا براديش".

وأفاد مسؤول بإدارة تربية الحيوانات فى الولاية بأنه تم إرسال العينات للاختبار عقب نفوق الخنازير فى أحد المزارع بشكل جماعى؛ مضيفا أنه الآن وبعد تأكيد الإصابة، تم إصدار توجيهات بإعدام 300 خنزير فى المزرعة الثانية، وجارى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تفشى المرض.

جدير بالذكر أن "حمى الخنازير الإفريقية" هو مرض فيروسى شديد العدوى يصيب الخنازير الداجنة والخنازير البرية على حد السواء.

وعند إصابة حيوان ما به تنتابه حمى شديدة ونزيف داخلى، أكثر من 90 فى المائة من الخنازير المريضة تنفق تحت وطأة هذا الفيروس، ومعظمها فى غضون أسبوع واحد.