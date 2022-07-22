المعاملة بالمثل.. روسيا تمنع 39 أستراليا من دخول أراضيها

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها أمس الخميس، قالت الخارجية الروسية: "ردًا على القرار السابق الذى اتخذته كانبيرا بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالى لقانون ماجنيتسكى، أضافت روسيا الاتحادية على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصًا إلى قائمة الإيقاف الوطنية، من بين ممثلى وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية".
وأضافت الخارجية الروسية فى بيانها، إنه فى حال استمرار السلطات الأسترالية فى إثارة المشاعر المعادية للروس، واتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ بالحق فى اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة.
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