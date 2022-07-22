وزير الخارجية الروسى يزور جامعة الدول العربية قريبًا

جدة - نرمين السيد - يلقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأحد المقبل، خطابا أمام مجلس جامعة الدول العربية، حيث يلتقى لافروف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وممثلى الدول الأعضاء الـ22، حسبما أعلنت الجامعة، أمس الخميس.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، أفاد مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة، بأن وزير الخارجية الروسى سيلقى كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين. وردًا على سؤال عن الزيارة المرتقبة للافروف إلى القاهرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، إن الولايات المتحدة "لا يهمها مع من يتواصل وزير الخارجية لافروف وزملاؤه بقدر ما تركز على الرسائل التى تنقلها موسكو لمحاوريها خلال هذه اللقاءات". وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: "نحن ندرك أن هناك دولا حول العالم لديها علاقات فردية مميزة مع روسيا، لكن هناك مبادئ أساسية"، من بينها "فكرة أن القوة فى القرن الحادى والعشرين لا تصنع الحق".

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