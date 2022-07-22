استشهاد 3 عسكريين سوريين جراء غارة إسرائيلية قرب دمشق

جدة - نرمين السيد - استهدفت غارة إسرائيلية أهدافًا فى محيط العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الجمعة، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين سوريين، وإصابة 7 آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".





وبحسب الوكالة السورية، قال مصدر عسكرى إن "العدو الإسرائيلى نفذ عدوانا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفًا بعض النقاط فى محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوى لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها"، مضيفًا أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقع بعض الخسائر المادية". وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "مكاتب للمخابرات الجوية، ومكتبًا لضابط رفيع المستوى، وسيارة فى منطقة مطار المزة العسكرى"، بالإضافة إلى استهداف مستودع أسلحة وتدميره بالكامل فى منطقة السيدة زينب بدمشق. كما أشار المرصد إلى "سقوط صواريخ قرب حاجز أمنى فى محيط المطار العسكرى، وأوتوستراد المزة".

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