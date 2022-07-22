نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.sd رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس أو الرقم الوطني وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة moe.gov.sd موقع نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم، نتائج الصف الثامن الأساسي 2022 من أهم وأكثر الموضوعات البحثية، من قبل ألف الطلاب في الولاية الذين أدوا الاختبارات النهائية، واليوم يترقبون فتح رابط وزارة التربية السودانية المحدث بواسطة اللجان المتخصصة بوزارة الاتصالات، من أجل الدخول وتسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام، بعد إن انتهت كافة أعمال الكنترول ولم يتبقى سوى توقيع والي الخرطوم حتى يتم رفعها على الموقع، وتنهي الوزارة حالة الغضب والقلق التي تنتاب الطلاب من الانتظار، وفيما يلي تفاصيل النتيجة عبر موقع ثقفني للخدمات الإخبارية.

في ظل التنسيق المشترك وزارة التربية والتعليم وهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم، أجتمع السيد الدكتور / قريب الله محمد أحمد، مدير التربية والتعليم بالولاية مع الدكتور يوسف الناير مدير هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية، لوضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الصحفي لنتيجة شهادة الأـساس 2022 بقاعة المديرية بالولاية، وأشر إلي أن البث المباشر للمؤتمر سيكون حصري لهيئة الإذاعة والتليفزيون بالولاية.

موقع نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أكد السيد محمد البشير حامدنو ، ريس لجنة نتيجة الامتحانات ألأنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة النتيجة للتأكد من دقة النتائج وسوف تجاز النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عبر الرابط الرسمي للوزارة ويمكن الاستعلام الإلكتروني عبر أستخدام الخطوات التالية.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 برقم الجلوس

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd .

. الضغط على نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022.

تسجيل بيانات الطالب من الاسم واسم الولاية التابع لها الخرطوم ورقم الجلوس أو الرقم الوطني.

النقر على بحث لتظهر تفاصيل النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية للنجاح.

نتيجة شهادة الأساس جميع الولايات

بدأت الامتحانات في ولاية الخرطوم يوم 22 مايو وانتهت يوم 30 مايو 2022.

يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 237 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 1221 مركز امتحاني.

حشدت وزارة التربية والتعليم 26465 مراقب من المعلمين والمعلمات بالوزارة.

شارك في عملية التصحيح والتدقيق 3016 من المعلمين المتخصصين في التصحيح لشهادة الأساس.

بلغ عدد أفراد الأمن الذين قاموا بالتأمين للأمتحانات 2744 فرد أمن من وزارة الداخلية السودانية.

نتيجة شهادة الأساس moe.gov.sd

موعد إعلان نتيجة الأساس بولاية الخرطوم

تعتمد السودان نظام “6_3_3” المرحلة الابتدائية مدتها 6 سنوات ثم ينتقل الطالب إلي المرحلة المتوسطة الأساس وهي عبارة عن 3 سنوات دراسية وتعد المرحلة المتوسطة من المراحل الهامة والحاسمة التي تسبق المرحلة الثالثة والأخيرة وهي المرحلة الثانوية العامة التي مدتها 3 سنوات أيضاً وتعتبر شهادة الأساس من أهم الشهادات لذا نجد البحث يتذايد من قبل الطلاب خلال هذه الفترة التي تسبق إعلان النتيجة.

موقع نتيجة شهادة الأساس 2022

أعلنت أمس ولاية نهر النيل نتيجة الأساس وجاءت النسبة مرتفعة بالولاية حيث جاءت نسبة النجاح في التعليم الحكومي 92%، وكانت العام الماضي 78% وقالت الولاية أن 12 طالب وطالبة حصلوا على درجة 280 الدرجة النهائية، وقالت الولاية أن عدد 426 مدرسة حكومية حصلت على 100% في نسبة النجاح بينما 21 مدرسة خاصة حصلت على 100% أيضاً من مجموع 736 مدرسة ممتحنة بولاية نهر النيل.