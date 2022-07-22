نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moe.gov.sd” فتح رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 الخرطوم وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الأساس 2022، ساعات قليلة ويتم فتح رابط وزارة التربية والتعليم السودانية أمام الطلاب للإستعلام الإلكتروني بعد أن أصبح محلا بحث مكثف الآن من قبل الطلاب الذين أدوا الاختبارات، بداية من يوم 22 مايو الماضي واستمرت حتى يوم 30 من نفس الشهر شهر مايو، والآن يترقب أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، رفع النتائج عبر نتيجة شهادة الأساس المحدث، من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني، والموعد التقريبي لإعلان النتائج، وطريقة استخراج النتيجة إلكترونياً، بعد أن وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية موقع إلكتروني للإطلاع على النتائج.

تعتبر شهادة الأساس شهادة هامة ومفصلية في مرحلة التعليم، فهي التي تنقل الطالب من مرحلة التعليم الأساسي إلي المرحلة الثانوية العامة، وتجدر الإشارة إلي أن كافة أعمال التصحيح قد شارفت على الانتهاء، وسوف يتم اعتمادها حتى ترفع على موقع الوزارة في أقرب وقت ممكن، هذا ما صرح به مدير القياس والتقويم بالوزارة ذكريا محمود

عداد تنازلي على إعلان النتيجة

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd .

. النقر على أيقونة النتائج من الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم، رقم الجلوس”.

الضغط على بحث ليتم إعلان تفاصيل النتيجة.

نتيجة شهادة الأساس 2022

شهادة الأساس من أهم الشهادات التي تحدد مصير الطالب فهي التي تحدد أن كان الطالب سيتوجه إلي الثانوية العامة أو الثانوية الفنية لذا يحرص أولياء أمور الطلاب على توفير أقصى سبل الراحة لأبنائهم حتى يستطيعوا النجاح بتفوق للالتحاق بالتعليم الثانوي العام ويتم إعلان نتيجة شهادة الأساس كل عام من خلال مؤتمر حفي لوزير التربية والتعليم يتم إعلان فيه تفاصيل النتيجة من نسبة عامة للنجاح وأسماء الطلبة الأوائل.

موعد إعلان النتيجة

سوف نتابع معكم موقع الوزارة على فيس بوك وفور إعلان موعد النتيجة سوف نضعه داخل المقال

رابط نتيجة شهادة الأساس السودان دور مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن عدد طلاب المرحلة المتوسطة الأساس يبلغ 237 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على عدد 1221 مركز وقاعة امتحانية مجهزة ومعقمة داخل ولاية الخرطوم العاصمة وأيضاً 16 قاعة خارج السودان حتى يتم التأكد من توافر عوامل الأمان للطلاب وعدم تفشي وباء كورونا المستجد في حالة أن العدد كبير في قاعات الامتحانات.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

يتم الآن تجهيز الموقع ليكون جاهز للدخول عليه من قبل الطلاب وتقوم الجهات التقنية بالعمل على تقوية الموقع حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع نمن الطلاب وأولياء ألأمورهم وتعمل وزارة التربية السودانية بأقل الإمكانيات ويحسب لها أنه وفرت موقع إلكتروني للاستعلام عن النتائج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن ونحن من خلال موقع ثقفني يسعدنا مساعدة الطلاب في الاستعلام عن النتائج.

رابط نتيجة شهادة الأساس السودانية 2022

شددت وزارة التربية والتعليم على المعلمين الذين يقوموا بالتصحيح على عدم حمل أي تليفون محمول في مراكز التصحيح.

صرح مدير إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة أنه سوف يتم صرف مكافأة وحوافز مجزية للمعلمين الذين يقوموا بالتصحيح.

الحرص على توفير الجو المناسب في مراكز التصحيح وتقديم أفضل الخدمات للمعلمين.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

تشير بعض الأخبار الغير رسمية أن نتيجة شهادة الأساس، سوف تعلن يوم السبت القادم الموافق 23 يوليو، وخرجت بعض التسريبات من مديرية التربية والتعليم بالخرطوم، أن النتيجة أصبحت جاهزة اليوم ولم يتبقى سوي اعتمادها ورفعها على رابط الوزارة الرسمي.