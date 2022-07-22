أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444 لخريجي الثانوية العامة

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يهتم الكثير من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بأحد كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، التي تعد أحد أبرز الجامعات الحكومية في المملكة العربية، وتتواجد في مدينة السيح بمحافظة الخرج، وتشرف وزارة التعليم العالي السعودية على جامعة سطام بشكل مباشر، ويشغل منصب رئاستها الدكتور “عزيز بن عبد الله الحامد”، ويطلق على الجامعة اسم جامعة الخرج، وفي الماضي كانت تمثل أحد فروع جامعة الملك سعود، حتي عام 2009 ميلاديًا، تم إصدار أمر ملكي بجعلها جامعة مستقلة تحت اسم جامعة الخرج، ويهتم العديد من طلاب المملكة العربية بالالتحاق بالجامعة باحثين عن أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444في التخصصات المختلفة.
أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444
تحتوي جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية على العديد من الكليات بتخصصات مختلفة، لتخريج جيل متنوع لسد احتياجات سوق العمل السعودية، والمساعدة في تطوير المملكة العربية، وتضم الجامعة كافة الكليات المتواجدة في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة لها من وادي الدواسر والدلم والأفلاج وحوطة بني تميم والسليل، بعدد 22 كلية متنوعة في المحافظات السنة، ليبلغ عدد الطلاب المسجلين بها ما يتجاوز 27 ألف طالب وطالبة، وقد أوضحت الجامعة أقل نسبة تقبلها، والتي جاءت كالأتي:
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة الخرج:
- معدل الفصل الدراسي الأول 80% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالسنة التحضيرية للتخصصات الصحية، و81% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 77.01% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالسنة التحضيرية للتخصصات الهندسية والعلمية، 76.04% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 78.07% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق إدارة الأعمال، 88.83% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 81.39% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالقانون، 89.30% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 78% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بتخصصات اللغة الإنجليزية وآدابها، 84.02% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 60.25% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالدبلوم المشترك لإدارة الأعمال، 76.53% للطالبات الإناث.
- معدل الفصل الدراسي الأول 60.74% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بالدبلوم المشترك للغة الإنجليزية.
- معدل الفصل الدراسي الأول 62.56% للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق الدبلوم المشترك للحاسب الآلي، 73.15% للطالبات الإناث.
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة الدمام:
- معدل الفصل الدراسي الأول للإناث فقط 81.11% للدراسات الإسلامية.
- معدل الفصل الدراسي الأول للإناث فقط 79.06% للغة العربية وآدابها.
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة بني تميم:
- معدل الفصل الدراسي الأول لإدارة الأعمال العام 75.18 للذكور، والفصل الدراسي الثاني 73%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للدراسات الإسلامية 74.05% للإناث فقط، والفصل الدراسي الثاني 72.08%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للغة العربية وآدابها 79.06% للإناث فقط، والفصل الدراسي الثاني 77%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لإدارة الأعمال 75.81%، والفصل الدراسي الثاني 73%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للدراسات الإسلامية 74.05% للإناث، والفصل الدراسي الثاني 72.08%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للغة الإنجليزية وآدابها 73.15% للذكور، وللإناث 78.02%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للغة العربية وآدابها 73.04% للذكور، والفصل الدراسي الثاني 70%.
- معدل الفصل الدراسي الأول للرياضيات 73.24% للإناث فقط.
- معدل الفصل الدراسي الأول للرياضيات 74.44% للإناث فقط.
- معدل الفصل الدراسي الأول لنظم المعلومات 77.03% للإناث فقط.
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة الأفلاج:
- معدل الفصل الدراسي الأول لإدارة الأعمال ذكور 73.69%، والفصل الثاني 72.07%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص المحاسبة ذكور 75.95%، والفصل الثاني 72.045%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص اللغة الإنجليزية إناث 77.06%، والفصل الثاني 73.05%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص الدراسات الإسلامية ذكور 73.08%، إناث 74.16%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص اللغة العربية إناث 72.02%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص الرياضيات إناث 73.1%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لتخصص علوم الحاسب ذكور 73.43%، إناث 77.02%.
- معدل الفصل الدراسي الأول لدبلوم مشترك الشبكات والإنترنت إناث 62.5%.
- معدل الفصل الدراسي الأول دبلوم مشترك التسويق إناث 70.17%.
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة السليل:
- معدل القبول إدارة أعمال ذكور 70.05%.
- معدل القبول تخصص للغة إنجليزية ذكور 70.32%، إناث 73.37.
- معدل القبول لغة عربية إناث 72.37%.
- معدل القبول علوم الحاسب إناث 70.10%.
- نسبة القبول في تخصصات الجامعة في كليات محافظة الدواسر:
- معدل القبول علوم الحاسب ذكور 73.20%.
- معدل القبول العلوم الطبية التطبيقية تمريض للذكور 77.55%، إناث 74.06%.
- معدل القبول الرياضيات ذكور 74.17%.
- معدل القبول تخصصات الكيمياء إناث 73.51%.
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