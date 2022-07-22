أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444 لخريجي الثانوية العامة

يهتم الكثير من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بأحد كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، التي تعد أحد أبرز الجامعات الحكومية في المملكة العربية، وتتواجد في مدينة السيح بمحافظة الخرج، وتشرف وزارة التعليم العالي السعودية على جامعة سطام بشكل مباشر، ويشغل منصب رئاستها الدكتور “عزيز بن عبد الله الحامد”، ويطلق على الجامعة اسم جامعة الخرج، وفي الماضي كانت تمثل أحد فروع جامعة الملك سعود، حتي عام 2009 ميلاديًا، تم إصدار أمر ملكي بجعلها جامعة مستقلة تحت اسم جامعة الخرج، ويهتم العديد من طلاب المملكة العربية بالالتحاق بالجامعة باحثين عن أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444في التخصصات المختلفة.

أقل نسبة تقبلها جامعة سطام 1444

تحتوي جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية على العديد من الكليات بتخصصات مختلفة، لتخريج جيل متنوع لسد احتياجات سوق العمل السعودية، والمساعدة في تطوير المملكة العربية، وتضم الجامعة كافة الكليات المتواجدة في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة لها من وادي الدواسر والدلم والأفلاج وحوطة بني تميم والسليل، بعدد 22 كلية متنوعة في المحافظات السنة، ليبلغ عدد الطلاب المسجلين بها ما يتجاوز 27 ألف طالب وطالبة، وقد أوضحت الجامعة أقل نسبة تقبلها، والتي جاءت كالأتي: