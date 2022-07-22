بايدن: زيارة بيلوسى لتايوان ليست فكرة جيدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال بايدن إن "الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة، لكنى لا أعرف أين نحن"، وذلك وردًا على سؤال بشأن هذه الزيارة المحتملة لبيلوسى إلى الجزيرة.

وبحسب الوكالة، تعتبر بيلوسى من أركان الدولة الأساسيين فى الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة لمجلس النواب، وبالتالى فإن أى زيارة تجريها إلى تايوان ستثير حتمًا غضب الصين التى تعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وإذا قامت أن بيلوسى بزيارة إلى تايوان، ستضع الحكومة الأمريكية فى موقف حرج، على الرغم من أن رئيسة مجلس النواب لا تتولى أى منصب فى السلطة التنفيذية.

ورفضت بيلوسى، أمس، تأكيد أو نفى ما إذا كانت ستسافر إلى تايوان أم لا، مشددة فى الوقت ذاته على أنه "من المهم لنا أن نظهر دعمًا لتايوان".

ومؤخرًا، زارت عدد من الوفود الأمريكية تايوان. وإذا زارت بيلوسى الجزيرة، فإنها ستكون بذلك أكبر شخصية فى الإدارة الأمريكية تزور الجزيرة رسميًا منذ عقود.