وصول أكثر من 157 ألف حاج إلى المدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - وصل إلى المدينة المنورة 16,605 حجاج من عدة جنسيات, فيما بلغ إجمالى الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام 157,550 حاجاً.





وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 146,609 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات بعد الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 7660 حاجاً, فى حين وصل 3174 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع. وبيّنت الإحصائية, مغادرة 11125 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز مراقبة التفويج البري, ومركز حجاج البر, بينما بلغ إجمالى الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 83,234 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة 74,316 حاجاً حتى مساء أمس.

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