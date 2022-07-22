العالم اليوم - أرباح "دو" الإماراتية ترتفع 26 بالمئة في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "دو" الإماراتية ترتفع 26 بالمئة في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 09:21 صباحاً - ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الإماراتية بنسبة 26.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 303 ملايين درهم إماراتي، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 9.9 بالمئة في لتصل إلى 3.14 مليار درهم نتيجة استمرار الطلب على النطاق العريض والهاتف المتحرك.

تأسست شركة الاتصالات المتكاملة في عام 2005، وهي المزود الثاني لخدمات الاتصالات في الإمارات، وتعمل تحت علامتين تجاريتين هما "دو" و"فيرجن موبايل". وأسهم الشركة مدرجة في بورصة دبي.

المساهمون الرئيسيون في الشركة هم: جهاز الإمارات للاستثمار ويمتلك حصة 50.12 بالمئة، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7 بالمئة، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة 10.06 بالمئة، بحسب بيانات الشركة الرسمية.

وبحسب بيان اليوم، فقد ارتفعت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك للشركة بنسبة 130 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليون مشترك، كما نمت قاعدة عملاء خدمات النطاق العريض بنسبة 69.5 بالمئة إلى 473 ألف مشترك.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الثاني تأتي "بالتزامن مع استمرار تعافي القطاع وانتعاشه اعتبارا من نهاية العام الماضي ليتحول إلى مسار نمو طبيعي يعيد الإيرادات إلى مستويات ما قبل كورونا، فضلا عن تحسن معدلات الربحية".

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع 0.11 درهم لكل سهم.