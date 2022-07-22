نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين – كيف تعرف أنك مؤهل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وفقًا للضوابط والشروط المحددة من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، لضمان تحقيق الأهداف التي يسعى لها الضمان الجديد، بالإضافة إلى سهولة الاستعلام عن المستفيدين، وتوفير عدة طرق للتواصل معه، وجديرًا بالذكر أنه تم تحديد المبالغ المستحقة من الضمان لكل فرد، كل هذا سوف نطلعك عليه من خلال السطور القادمة.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين قدمته الحكومة السعودية للأفراد العاطلين عن العمل، تحت ضوابط وشروط تنطبق على الراغبين بالاستفادة من دعم الضمان، وهي كالآتي:

الإقامة الدائمة على أراضي المملكة العربية السعودية. أن يبلغ سن المتقدم خمسة وثلاثون عامًا. أن يكون مواطن سعودي. تقديم الأوراق التي تثبت بأنه عاطل عن العمل، وليس له دخل ثابت. عدم تسجيله في أي مؤسسة تأمين. إثبات عدم حصوله على إعانة مسبقة، ولا يمتلك أي منشآت أو أصول ملكية. تقديم ما يثبت عدم قدرته على العمل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

إذا توافرت ضوابط استحقاق الضمان سالفة الذكر، اتبع خطوات التسجيل التالية:

ادخل على رابط التسجيل بالضمان المطور الجديد.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

أدخل الكود الذي تم إرساله على رقم الجوال.

قدم الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على مربع إرسال.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يمكنك الإطلاع على بيانات المستفيدين من دعم الضمان، اتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

انقر على الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد).

دون بيانات السجل المدني، رقم الضمان.

أعد كتابة رمز التحقق.

اضغط على مربع عرض.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين كم ينزل؟

الحد الأدنى لدعم الضمان للفرد المستقل ١١٠٠ ريال سعودي.

وراتب التابعين من الأسرة ٥٥٠ ريال سعودي للفرد التابع.

كيف احسب الحد المانع من الضمان؟

أضف مستحقات العائل من الضمان، بجانب مستحقات الزوجة، والأطفال، وكافة التابعين بأعداد الأسرة وسوف تحصل على حساب المانع من الضمان.

كيف اعرف أني مؤهله في الضمان المطور؟

التوجه لفرع مؤسسة الموارد البشرية التابع له.

الاتصال على رقم الاستعلام ١٩٩١١.

التواصل عبر الصفحة الرسمية على منصة تويتر.

قيام الحساب الرسمي بإرسال تهنئة بنتيجة الاستحقاق لجميع المؤهلين.

الدخول على رابط الاستعلام عن الأهلية التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية، وإتباع التعليمات وسوف تتمكن من الإطلاع على النتيجة.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين يقدم لك ١١٠٠ريال في حالة توافر شروط الاستحقاق، والتي من أهمها تقديم المستندات التي تثبت التوقف عن العمل مع ضرورة الالتزام بخطوات التسجيل الإلكتروني التي حددتها وزارة التنمية والموارد البشرية.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين وضحنا لك الشروط الضرورية للحصول عليها، بالإضافة إلي ذكر خطوات التسجيل والاستعلام، كما سردنا لك الإجابات الخاصة براتب الضمان، وحساب المانع، وأيضًا طرق التواصل المباشر للاستعلام.