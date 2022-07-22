نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي – أرقام التواصل مع الإدارة العامة للأمن البيئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي أعلنت عنه مؤخرًا الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية والشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، والذي يمكنك من خلاله التقديم بطلبات الالتحاق بالوظائف المتاحة على الرابط إلكترونيًا، ويتم ذلك وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية، لذلك سوف نشرح كافة التفاصيل التي تبحث عنها بشأن وظائف الأمن البيئي.

رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

يمكنك الدخول على رابط وظائف القوات عبر منصة أبشر للتوظيف، بعد إعلان إدارة القبول المركزي يوم الخميس الموافق ١٥ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٣عن الوظائف المتاحة للرجال، كما حددت الرُتب المتوفرة والشروط وطرق التقديم.

التقديم على الأمن البيئي

اتبع الخطوات التالية:

ادخل على موقع أبشر للتوظيف من خلال متصفح الإنترنت.

دون بيانات تسجيل الدخول للموقع.

انقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

حدد خانة وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي ١٤٤٣.

اكتب البيانات اللازمة لاستمارة التقديم، وتأكد من دقة البيانات ثم اضغط على حفظ.

اضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق إرسال الطلب، ولابد من الاحتفاظ برقم الطلب حين المراجعة.

شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

أن يكون المتقدم من أصل سعودي، مقيم على أراضيها، وتم استثناء من نشأ خارج الأراضي السعودية مع والديه.

حاصل على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الوظيفة، أو مؤهل معتمد في حالة حصوله على المؤهل من خارج المملكة.

اجتياز مقابلات الوظيفة، والنجاح في كافة الاختبارات.

توافر فيه الشروط الطبية من الوزن والطول الذي تم تحديدهم من لجنة القبول.

كما يجب أن تكون زوجته غير أجنبية.

ماهي المستندات اللازمة للتقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي؟

الهوية الوطنية للمتقدم.

صور شخصية حجم 4×6 ذات خلفية بيضاء.

صورة من المؤهل الدراسي معتمدة.

ماهو موعد القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي؟

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية فتح باب القبول لرتب (رقيب، وكيل رقيب، عريف)، لفئة الرجال، وذلك بدايةً من يوم ١٤٤٣/١٢/١٧ وتنتهي فترة التقديم يوم ١٤٤٣/١٢/٢٢.

ما هي أرقام التواصل مع الإدارة العامة للأمن البيئي؟

يمكنك التواصل على أرقام (999 _ 996) من كافة المناطق بالمملكة.

ومن داخل الرياض ومكة من خلال رقم (991).

رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي يمكنك مباشرة الدخول عليه عبر منصة أبشر للتوظيف، إذا توافرت شروط التقديم الوظيفي المُعلنة من هيئة القبول المركزي، وتم إتاحة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا.

رابط وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي تم توضيحه في السطور السابقة وفقًا لخطوات التقديم الصحيحة، بالإضافة إلى ذكر الشروط الموضحة من وزارة الداخلية، والأوراق المطلوبة للالتحاق بوظائف الأمن البيئي، وموعد القبول المحدد، ولم نغفل عن ذكر أرقام التواصل مع الإدارة العامة.