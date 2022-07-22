نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقُبل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن؟ حساب المواطن تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تقُبل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن؟ من الأسئلة الشائعة التي يتساءلها عدد كبير من المستفيدين في حساب المواطن ولذلك قامت منصة خدمة المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالرد علي أسئلة المستفيدين والاجابة عليها بشكل تفصيلي وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع وأيضا نوفر لكم إجابة برنامج حساب المواطن بخصوص الزيادة الإضافية في دعم المستفيدين في شهر أغسطس المقبل.

متى تقُبل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن في الرد علي السؤال المطروح من جانب المستفيدين بالدعم انه لا يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي الا في حالات عديدة ان يكون زوجها غائب او عائلة سجين أو عائلة فاقد الأهلية أو مهجورة او متزوجة من غير سعودي وبالتالي اذا كانت تتوفر هذه الحالات في المرأة المتزوجة فيمكنها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وبالتالي يتبقى فقط ارسال المستندات والوثائق المطلوبة لأثبات الحالة التي بها وسوف تحصل علي الدعم بشكل شهري ولكن لابد ان يتوفر بها شروط الاهلية وهو ما نتحدث عنة في السطور التالية.

شروط الأهلية حساب المواطن

لكي يتمكن المتقدم من الحصول علي الموافقة والاستفادة من برنامج حساب المواطن لابد من توافر بعض الشروط وأهمها هي ان يكون سعودي الجنسية وان يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ولم يكن مقيم في دولة اخري لأكثر من 90 يوم في اخر 12 شهر وان تكون البيانات والمستندات المقدمة صحيحة ومتوافقة مع بيانات الجهات.

من ضمن شروط حساب المواطن ان يكون المتقدم للاستفادة من البرنامج عمرة لا يقل عن 18 عام، ويمكن للمرأة المهجورة والمتزوجة من اجنبي التقديم للحصول علي الدعم ولكن عليها ان تقدم المستندات والوثائق التي تثبت الحالة وبعد ذلك يمكنها التقديم بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال حساب المواطن عبر شبكة الانترنت واذا كنت لا تمتلك حساب شخصي عليك بأنشاء حساب جديد وبعد ذلك تقوم بتقديم الطلب.