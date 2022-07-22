مقتل 18 شخصا أثناء عملية ضد العصابات فى ريو دى جانيرو

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل 16 من عناصر العصابات، إضافة إلى شرطى وإمرأة من السكان المحليين.

وشارك فى العملية المشتركة للشرطة والشرطة العسكرية، التى نفذت فى منطقة كومبلكسو دو أليماو بشمال ريو دى جانيرو، 400 فرد من القوات الخاصة و10 عربات مدرعة و4 مروحيات.

وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص، بينهم عنصر بارز فى العصابات الملقب "إسكيلو" الذى يتهم بقتل رجال الشرطة.

واستهدفت العملية عصابات تختص بسرقة السيارات والنهب. وتمت خلالها مصادرة 48 دراجة نارية ورشاشة ثقيلة و4 بنادق ومسدسين