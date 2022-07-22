نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف إيفون 14 برو ماكس – سعر هاتف iPhone 14 Pro Max في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يهتم بما هو جديد في عالم الموبايلات ويحب أن يتابع الإصدارات الحديثة من أجل شراؤها، في هذا المقال سوف نقدم لك كل ما تريد معرفته عن الموبايل الجديد إيفون 14 برو ماكس الذي تصدره شركة Apple، من حيث السعر والمميزات وبعض العيوب البسيطة التي يحتاج الموبايل إلى تحديثها.

سعر هاتف إيفون 14 برو ماكس

يعتبر سعر الموبايل غالي بعض الشيء بالنسبة للطبقات المتوسطة من المجتمع، حيث يتراوح سعره ما بين 1100 دولار أمريكي إلى 1400 دولار أمريكي، أي ما يساوي 20766 جنيه مصري إلى 26429 جنيه مصري ويختلف ذلك السعر طبقًا لاختلاف مساحة الهاتف المحمول.

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتمتع الهاتف إيفون 14 برو ماكس بالكثير من المميزات نذكر منها:

جودة تصميم شكل الهاتف المحمول بطريقة جذابة.

تدعيم شبكات الجيل الخامس.

مقاوم للماء والتراب.

مساحة التخزين عالية جدًا.

تدعيم خاصية الشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

دقة الكاميرا الأمامية.

عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس

بالرغم من كثرة المميزات في الهاتف المحمول إلا أنه يوجد به بعض العيوب نذكر منها:

عدم وجود مكان لفتحة MicroSD مما يسبب عدم القدرة على توسيع مساحة التخزين الخارجي.

عدم وجود منفذ سماعات الأذن 5mm jack.

لم يحتوي الهاتف على خاصية بصمة الأصابع.

كم سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في فلسطين؟

حوالي 1000 دولار.

كم سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في العراق؟

حوالي 1752600 دينار.

كم سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في السعودية؟

حوالي 4500 ريال.

يعتبر إيفون 14 برو ماكس من أحدث التقنيات الموجودة في عالم الموبايلات، والتي أنتجتها شركة Apple، والذي يحتوى على العديد من المميزات الغير موجودة بالإصدارات السابقة.

وفي نهاية هذا المقال، قد قمنا بتسليط الضوء على هاتف ايفون 14 برو ماكس، وعرفنا سعر الهاتف ومميزاته وأيضًا عرفنا العيوب التي تؤخذ على ذلك الإصدار.