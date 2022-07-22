لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول: ترامب جلس يشاهد الأحداث بتجاهل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال شهود خلال الجلسة إن ترامب جلس لساعات يشاهد الهجوم على مبنى الكابيتول على الهواء مباشرة، متجاهلاً مناشدات موظفيه ومستشاريه المقربين الآخرين لحث أنصاره على وقف العنف.

استغلت لجنة التحقيق بمجلس النواب جلسة الاستماع الثامنة هذا الصيف لتسليط الضوء على ما قاله أعضاؤها بأن ترامب فشل فى التصرف لمدة 187 دقيقة بين نهاية خطابه الذى حث خلاله مؤيديه على السير إلى مبنى الكابيتول، وإصدار مقطع فيديو يطلب منهم فيه العودة إلى المنزل.

وقالت النائبة الديموقراطية إيلين لوريا، عضو اللجنة الديمقراطية: "جلس الرئيس ترامب على طاولة طعامه وشاهد الهجوم على التلفزيون بينما توسل إليه كبار موظفيه وأقرب مستشاريه وأفراد أسرته أن يفعل ما هو متوقع من أى رئيس أمريكى".

عرضت اللجنة شهادة مسجلة على شريط فيديو من مساعدى البيت الأبيض وموظفى الأمن يناقشون فيه الأحداث.

ووجهت لجنة التحقيق إلى المستشار السابق للبيت الأبيض، بات سيبولونى، سؤالًا تلو الآخر بشأن الشهادة المسجلة حول تعامل ترامب مع الأحداث، عما إذا كان ترامب قد اتصل بوزير الدفاع أو المدعى العام الأمريكى أو برئيس الأمن الداخلى، فكانت إجاباته كله بـ "لا" على كل استفسار.

وقال أعضاء اللجنة إن إيفانكا ابنة ترامب ونجله دون جونيور كانا من بين من توسلوا إليه للتحرك.

عرضت جلسة الاستماع، التى كان من المتوقع أن تكون الأخيرة حتى سبتمبر، تفاصيل العنف الذى حدث عندما شق مؤيدو ترامب طريقهم إلى مبنى الكابيتول وأفعال ترامب فى الساعات التى أعقبت خطابه الذى حث فيه الحشد على "القتال مثل الجحيم" و إصدار الفيديو يخبر مثيرى الشغب بالعودة إلى ديارهم.

الهجوم على مبنى الكابيتول، حيث التقى نائب الرئيس مايك بنس مع المشرعين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 140 من ضباط الشرطة وتأخير التصديق على فوز الرئيس الديمقراطى جو بايدن فى انتخابات نوفمبر 2020.

وقال النائب بينى طومسون، رئيس لجنة التحقيق: "خلال الشهر ونصف الشهر الماضى، كشفت اللجنة عن قصة رئيس فعل كل ما فى وسعه لإلغاء الانتخابات من كذب وتخويف وخيانة اليمين.. لقد حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية واستدعى حشوداً إلى واشنطن".

وقال النائب آدم كينزينجر، عضو اللجنة الجمهورية، إن ترامب ليس لديه مصلحة فى انتهاء الشغب، مضيفًا: "كان الغوغاء يحققون هدف الرئيس ترامب، لذلك لم يتدخل بالطبع".

لا يزال ترامب يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين ويواصل مغازلة احتمال الترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024. لكن استطلاعًا أجرته "رويترز / إبسوس" خلص يوم الخميس إلى أن مركزه بين الجمهوريين ضعيف قليلاً منذ بدء جلسات الاستماع فى أوائل الشهر الماضى.

ويفيد الاستطلاع بأن 40% من الجمهوريين الآن يحملونه المسؤولية جزئيًا على الأقل عن أعمال الشغب، ارتفاعًا من 33٪ فى استطلاع أُجرى قبل ستة أسابيع.