نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا.. Result.Esudan.Gov.sd موعد ورابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ورابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم، توضح هذه الصفحة النتائج الرئيسية في السودان لعام 2022 – 2021 في الخرطوم وجميع الولايات السودانية، وستكون نتائج الصف الثامن هي الخدمات التي يقدمها موقع السودان اليوم، هذا ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بنشر نتائج اختبار الشهادة الأساسية لعام 2022 بمجرد تنسيق الاختبارات الأساسية والتحقق من النتائج والعثور على الرابط لطلاب المستوى الأساسي، وكذلك تحميل النتائج الأساسية للخرطوم والولايات الأخرى.

موعد نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر موعد نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم للدولة السودانية على أساس كل حالة على حدة مع تواريخ انتهاء مختلفة، وتعتمد الوزارة فترة انتقالية جديدة في السودان، لذا سيكون عام 2022 آخر عام من خط الأساس في ظل النظام القديم من العام المقبل، حيث أن الامتحان الأساسي هو العام الأخير من المستوى الأساسي المنتهي في الصف الثامن ثم من المستوى الأساسي إلى المستوى المتوسط ​​حيث يعتبر هذا الاختبار مفصلاً واستثنائيًا نظرًا لأن درجة المدرسة ستكون 3 ترقية إلى سلم تعليمي (3.3.6) خطوات (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي).

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

الخرطوم حاليا بصدد تعديل امتحان الشهادة الأساسية بشرط نشر النتائج بعد الانتهاء من عملية التعديل والتدقيق. تم الانتهاء من الاختبار الرئيسي الشهر الماضي في 30 مايو 2022، وبدأ الاختبار في 22 مايو 2022، في حين تستعد إدارة التعليم بالخرطوم لإعلان نتائج امتحان شهادة التأسيس لعام 2022 هذا الشهر، هذا وقد أطلقت الوزارة موقعاً إلكترونياً يمكن للطلاب والطالبات من خلاله التحقق بسهولة من نتائج امتحان الشهادة الأساسية مجاناً.

استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم

عندما يدخل المستفيد إلى الموقع، ستجد مربعًا حيث يمكنك الاطلاع على نتائج اختبارات الشهادة الرئيسية، إما عن طريق رقم الموقع أو رمز البلد، والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمراجعة سيعقد اجتماعا خلال أيام قليلة لإقرار النتائج بعد تعديل النتائج ورفعها إلى محافظ الخرطوم، هذا وقد أعلن المدير التحضيري لإدارة التربية والتعليم بالخرطوم ورئيس لجنة التفويض عن نتائج اختبار شهادة المؤسس محمد الباصر حمدنو على فراغ الاختبار.

خطوات استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس

قم بالدخول إلى وزارة التربية والتعليم المركز القومي للمعلومات

أكت رقم الجلوس في المربع المخصص له.

أكتب الرمز الموجود في الصورة داخل المربع المخصص له.

قم بالضغط على زر إرسال.

مبروك عليك النتيجة.

امتحانات الأساس في الخرطوم

وأكد البصير أن النتائج جاهزة وتنتظر موافقة والي الخرطوم وسيتم عرض ذلك على المحافظ بعد اجتماع المفوضية المقرر يوم الأحد لتوضيح البرنامج والإشارة إلى أنه سيقرره وزير التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم الانتهاء من جميع الاختبارات والتعديلات على امتحانات الشهادات الرئيسية في جميع المراكز الموزعة في جميع أنحاء الولاية.

موعد امتحانات الأساس 2022

قال زكريا محمود، رئيس دائرة القياس والتقويم بالوزارة بخصوص موعد امتحانات الأساس 2022، إن مرحلة التدقيق بدأت في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من العام الماضي ومن المتوقع أن تنتهي في منتصف يوليو، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المتعلقة بالنتائج ومراجعتها، تجتمع الهيئة العليا ويوافق عليها المحافظ تمهيداً لإعلانها، ومنذ انتهاء الامتحان الأساسي في 30 مايو 2022 وبدأ الاختبار في 22 مايو 2022، سيتمكن الطلاب الحاصلون على الشهادة الأساسية من كارتوم من الانضمام إلى المؤسسة للسنة التقويمية 2022-2021 نحن في انتظار النتائج حتى يعلن.

عدد طلبة امتحانات الأساس 2022 السودان

بلغ عدد المتقدمين للاختبار (237) 1000، وانتشر إلى (1221) مركزًا بالخرطوم و (16) مركزًا خارج السودان، في حين أن الامتحان الأساسي هو العام الأخير من المستوى الأساسي المنتهي في الصف الثامن ثم من المستوى الأساسي إلى المستوى المتوسط ​​حيث يعتبر هذا الاختبار مفصلاً واستثنائيًا نظرًا لأن درجة المدرسة ستكون 3 ترقية إلى سلم تعليمي (3.3.6) (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي)، وقد اجتاز امتحانات الشهادة الرئيسية (240488) للطلاب والطالبات، وشارك في الإشراف عليها (29465) مدرس ومعلمة، وشارك (3016) معلمًا ومعلمة في عملية تعديل الامتحان (2744) شارك أفراد الأمن في تدابير أمنية خلال فترة الامتحانات.