العالم اليوم - العثور على بطلة فيلم "إلفيس" ميتة في منزلها

انتم الان تتابعون خبر العثور على بطلة فيلم "إلفيس" ميتة في منزلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 05:15 صباحاً - أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية العثور على المطربة والممثلة شونكا دوكوريه، التي لعبت شخصية بيغ ماما ثورنتون مغنية البلوز في فيلم "إلفيس" هذا العام، ميتة في شقتها.

وقالت الشرطة في بيان، الخميس: "عثر على جثة دوكوريه (44 عاما) بعد أن وجدها أحد طفليها فاقدة للوعي ولا تستجيب، فركض إلى أحد الجيران الذي اتصل بسلطات الطوارئ".

وأضافت الشرطة أنه لا توجد شبهة جنائية في الأمر، بينما تم تحديد موعد لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وشاركت دوكوريه في فيلم "إلفيس" الذي صدر هذا العام كأول دور رئيسي لها، إلى جانب أوستن بتلر الذي لعب دور إلفيس بريسلي، وتوم هانكس في دور الكولونيل توم باركر.