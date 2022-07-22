الاستعلام عن تأشيرة صادرة من السفارة السعودية بالقاهرة برقم الجواز عبر visa.mofa.gov.sa

تصدرت طريقة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من السفارة السعودية بالقاهرة برقم الجواز، وذلك يرجع إلى كثرة التهافت على السعودية لغرض العمل أو السياحة، وفي الآونة الأخيرة أصبحت تلك الخدمة تقدم بصورة إلكترونية بسيطة وسريعة، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

الاستعلام عن تأشيرة صادرة من السفارة السعودية بالقاهرة برقم الجواز

عن طريق سلسلة من الخطوات، فيمكننا التوصل إلى كافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المستعلم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة التأشيرات عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم المستعلم باختيار أيقونة الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب من داخل القائمة المنسدلة.

ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمستعلم، فهي عبارة عن إدخاله لرقم طلب التأشيرة. ورقم الجواز، وكود التحقق المرئي الظاهرة أمامه مباشرة بالموقع.

بعد ذلك يجب إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة دون أي أخطاء. حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح.

ثم من بعد ذلك يقوم المستعلم بالدخول على أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الصفحة. وسيتواجد أمام المستعلم صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة الذي يريد الاستعلام عنها مباشرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة السعودية

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها كي يتم الحصول على تأشيرة السعودية، وهذا ما سنعرضه لكم بالشكل الآتي:

يجب يتم تقديم جواز سفر غير منتهي الصلاحية. فيجب أن تصل فترة صلاحيته إلى حوالي 6 أشهر على أقل تقدير.

كما يجب أن يتم تقديم الأوراق التي تثبت أنه قد حجز وحدة سكنية أو فندق داخل أراضي السعودية. مع تقديم ما يثبت أنه لديه حساب بنكي داخل السعودية.

بينما من الضروري أن يتم تقديم استمارة سداد الرسوم المالية الخاصة بالتأشيرة والتأمين الصحي.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل كافة المعلومات التي تدور حول طريقة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من السفارة السعودية بالقاهرة برقم الجواز. كما عرضنا أهم المستندات التي يجب تقديمها للحصول على تأشيرة السعودية برقم الجواز بالشكل الصحيح.