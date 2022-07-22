نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة احتساب راتب التقاعد لنظام المعاش التقاعدي المدني والعسكري 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة احتساب راتب التقاعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد عن العمل لكي يتعرفوا على قيمة الراتب الشهري الذي سيحصلون عليه بعد التقاعد، ومن خلال هذه المؤسسة تم الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بهذا الشأن سواء فيما يخص قيمة هذا الراتب أو الطريقة الخاصة باحتسابه، وسوف نقوم عبر موقع ثقفني بتوضيح كافة المعلومات التي أقرتها المؤسسة التأمينية في هذا الشأن بالتفصيل.

طريقة احتساب راتب التقاعد 1444

تأتي خطوات احتساب راتب التقاعد في المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي:

التوجه إلى موقع المؤسسة الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

اختيار الخِدْمَات الإلكترونية والتقاعد.

توضيح قيمة الراتب الأخير الذي قد تقضاها الموظف.

عدد سنوات الالتحاق بالخدمة.

توضيح سبب التقاعد عن العمل.

توضيح قطاع العمل التابع إليه المواطن سواء العسكري أو المدني.

توضيح هل من سوف يحصل على الضمان رجل أم امرأة.

يتم دمج متوسط المبلغ المالي الذي قد حصل عليه الشخص في مدة آخر سنتان من مدة الاشتراك في مدة الاشتراك السابقة لهذه السنه.

يتم تقسيم هذا النتائج على 600.

في حالة كان يعول بعض الأفراد سيحصل على قيمة مالية تصل 10% سيتم إضافتها على المبلغ الذي سيحصل عليه في حاله اذا كان يعول فرداً واحدا

في حالة إذا كان المتقاعد يعول فردين سيحصل علي نسبة إضافية تصل إلى 15%.

في حالة إذا كان المتقاعد يعول ثلاثة أفراد سيحصل على نسبة إضافية تصل إلى 20%.

معادلة احتساب راتب المعاش التقاعدي المدني

[(قيمة الراتب الأساسي آخر شهر عمل × مدة الخدمة مقدرة بالأشهر) / 480]

معادلة احتساب راتب المعاش التقاعدي العسكري

[(قيمة الراتب الأساسي آخر شهر عمل × مدة الخدمة مقدرة بالأشهر) / 420]

شروط الحصول على راتب التقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية

تم وضع عددا من الشروط حتى يتمكن المواطن من الحصول على هذا المعاش الشهري والاستفادة منه ومن هذه الشروط المطلوبة الواجب توافرها في صاحب الطلب، ما يلي:

أن يكون الشخص صاحب الطلب لا يشغل أي وظيفة.

أن يكون قد وصل للسن القانوني وهو الستون 60 عاما كاملا.

أن يكون الفرد يمتلك اشتراك في التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن مائة وعشرون 120 شهراً ولا تقل عن ذلك.

أن يكون الفرد صاحب الطلب يمتلك ستون 60 شهرًا كاملاً على الأقل وذلك مع إضافة مدة اعتبارية لتكملة المائة وعشرون 120 شهراً وقت وصوله لسن التقاعد وهو الستون 60 عاما.

طريقة الاستعلام عن الراتب الشهري للمتقاعدين

أولا يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

اختيار أيقونة التأمينات الاجتماعية أون لاين والنقر عليها.

النقر على زر تسجيل الدخول.

تسجيل كلمة المرور الخاصة ب صاحب الطلب.

إدخال الإسم الرباعي الخاص به.

اختيار زر مدة الاشتراك والنقر عليه.

الضغط على أيقونة تحديد نوع الوظيفة.

على الشخص القيام بتحديد جهة العمل التابع لها.

في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستخدم قيمة الراتب الشهري المستحق له.

أنواع المعاشات المقدمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية

معاشات تعويض عن إصابات العمل.

معاش المتقاعدين الذين قد بلغوا الشيخوخة وسن التقاعد.

معاش المتعطلين عن العمل من ساند.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء التأمينات الاجتماعية

يتمكن الشخص من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية عند الاستعلام عن رواتب المتقاعدين أو غيرها من خلال ما سنقدمه لكم في السطور التالية