سعر و مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro أفضل موبايل للألعاب

سعر و مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro واحد من هواتف شركة شاومي الرائدة والمميزة التي حققت انتشار ومبيعات كبيرة فهو من افضل هواتف شاومي في الفترة الأخيرة والذي يمتلك الكثير من المواصفات الرائعة والمميزات الأخرى التي سوف نتحدث عنها بشكل تفصيلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، فاذا كنت تبحث عن افضل هاتف للألعاب فانت في المكان المناسب حيث يعد هاتف شاومي بوكو إكس 3 برو من اقوي الهواتف المتواجدة في السوق حاليا والتي تعطيك تجربة العاب ممتازة جداً خاصة لعبة ببجي موبايل لذلك عليك متابعة المقال لكي تتمكن من معرفة كافة مميزات الهاتف وعيوبه وأيضا سعرة في مصر والسعودية.

سعر و مواصفات Xiaomi Poco X3 Pro

بالنسبة للمعالج التي يأتي به هاتف Xiaomi Poco X3 Pro فهو معالج قوي ومميز جداً من شركة كوالكم وهو من نوع Qualcomm Snapdragon 860 ويأتي بنظام تشغيل اندرويد 11 يمكنك أيضا تحديثه بعد ذلك ليعمل بنظام اندرويد 12 والان سنعرض لكم مميزات الهاتف وعيوبه وهل يستحق السعر المتواجد في السوق أم لا؟

أهم مواصفات موبايل شاومي poco x3 برو

يتوفر هاتف Xiaomi Poco X3 Pro في السوق بسعة 128 جيجا بايت واخري بسعة 256 جيجا بايت.

من ناحية الرام فهناك نسخة 6 جيجا بايت رام ونسخة 8 جيجا بايت رام.

شاشة الهاتف تأتي بمقاس 6.67 بوصة IPS LCD ودقة العرض 2400 * 1080 بكسل.

يمتلك Xiaomi Poco X3 Pro أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بكل وثلاثة 8+2+2 ميجا بكسل.

يأتي شاومي بوكو X3 برو بكاميرا امامية قوية ومميزة جداً بدقة 20 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف جاءت بسعة مرضية للغاية حيث تتوفر بسعر 5160 ملي أمبير.

مميزات Xiaomi Poco X3 Pro

ظهر هاتف Xiaomi Poco X3 Pro مكون من البلاستيك وهو مقاوم للبصمات وأيضا يصعب الكسر عند السقوط.

بالنسبة لاطار الهاتف فانة مكون من الألومنيوم وبالتالي يصعب كسرة أيضا ويضيف شكل رائع للهاتف.

يتوفر هاتف شاومي بوكو X3 برو بالوان متعددة وجميلة مثل اللون الأزرق والأسود والبرونزي.

سوف تستمتع للغاية بالألوان التي توفرها لك شاشة الهاتف علي الرغم من انها ليست من النوع الأموليد ولكن دقة الشاشة ممتازة.

سطوع الشاشة يصل حتي 450 شمعة مما يساعدك في استخدامه تحت اشعة الشمس بشكل طبيعي.

يمكنك استخدام بصمة الوجه في هاتف Xiaomi Poco X3 Pro.

أداء رسومي للهاتف خرافي حقاً حيث يمكنك تشغيل لعبة ببجي موبايل علي اعلي دقة وسوف تستمتع بسلاسة رائعة في اللعب.

يمكنك الحصول علي فريمات عالية اثناء اللعب علي اعلي اعدادات وبالتالي اذا جعلت ازدادت الهاتف متوسطة فسوف تحصل علي تجربة سلسة ومميزة للغاية في كافة الألعاب.

عيوب موبايل Xiaomi Poco X3 Pro

الكاميرا الخلفية لهاتف Xiaomi Poco X3 Pro قد تكون مزعجة بالنسبة لبعض المستخدمين فهي بارزة بشكل ملحوظ.

مدخل شرائح ثنائي وبالتالي اما ان تقوم باستخدام شريحتين أو شريحة وكارت ميموري.

قد يكون استخدام الهاتف وحملة لوقت طويل امر صعب حيث ان وزن الهاتف 215 جرام.

لم تقوم شركة شاومي بتطوير الكاميرا الخلفية فهي لا تصل حتي 48 ميجا بكسل وبالتالي تفقد التفاصيل في التصوير.

سعر بوكو X3 برو في مصر اليوم بلغ سعر نسخة 8+256 جيجا بايت نحو 5900 جنية بينما بلغ سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 999 ريال سعودي للنسخة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.